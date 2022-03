Les Forester et Ascent sont les seuls modèles à avoir reçu la cote « bon »

L'IIHS vise à inciter les constructeurs à améliorer leur rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité

MISSISSAUGA, ON, le 31 mars 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est fière de partager les excellents résultats qu'elle a obtenus dans le cadre de la toute première évaluation des ceintures de sécurité effectuée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Parmi les 26 modèles évalués, les Subaru Ascent 2022 et Subaru Forester 2022 sont les deux seuls à avoir reçu la cote « bon », la plus élevée de l'évaluation.

« Tout le monde sait à présent que les ceintures de sécurité sauvent des vies lorsqu'elles sont bouclées », a déclaré David Harkey, président de l'IIHS. « Les résultats de nos recherches démontrent que les rappels efficaces de non-bouclage des ceintures de sécurité peuvent aussi sauver des vies, puisqu'ils incitent les occupants qui oublient parfois de boucler leur ceinture à le faire. Ces nouvelles cotes visent à pousser les constructeurs à réaliser ce potentiel. » D'après de précédentes recherches menées par l'IIHS, des alertes plus perceptibles et persistantes pourraient hausser de 34 % le port de la ceinture chez les personnes qui ne bouclent pas systématiquement leur ceinture, ce qui permettrait d'éviter environ 1 500 décès par an.

Afin d'encourager les constructeurs à adopter des normes plus efficaces et plus cohérentes, le nouveau protocole de l'IIHS concernant les rappels de non-bouclage des ceintures de sécurité évalue le volume et la durée du signal audible ainsi que le moment de l'émission du signal et inclut les cotes « bon », « acceptable », « marginal » et « mauvais ».

Pour recevoir une cote « bon », le rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité doit générer un signal audible et afficher une alerte visuelle sur le tableau de bord, au pavillon ou sur la console centrale lorsque le véhicule roule à 10 km/h ou plus et que le système détecte une ceinture non bouclée sur un siège avant occupé ou encore le débouclage d'une ceinture précédemment bouclée sur un siège arrière.

Sur les Forester et Ascent, le carillon de rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité émet un son distinct dont le volume augmente progressivement tant que l'occupant n'a pas bouclé sa ceinture. En plus du carillon, une icône rouge représentant une ceinture de sécurité s'allume au tableau de bord et des avis de boucler la ceinture de sécurité sont affichés pour toutes les places. Le carillon continue de sonner et l'icône reste affichée tant que le conducteur et les occupants n'ont pas bouclé leur ceinture. Ces systèmes améliorés vont au-delà des exigences du gouvernement fédéral, ce qui explique l'obtention de la cote « bon ».

« Ce classement témoigne de notre engagement en faveur de la sécurité des occupants », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Il s'agit d'un autre exemple de l'extraordinaire sécurité qu'offrent les véhicules Subaru. »

Au sujet de l'IIHS

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) est un organisme scientifique, éducatif, indépendant et à but non lucratif qui se consacre à la réduction du nombre de décès, de blessures et de dommages matériels dus aux accidents de la route par l'intermédiaire de la recherche et de l'évaluation, ainsi que de l'éducation des consommateurs, des décideurs et des professionnels de la sécurité. L'IIHS est entièrement soutenu par les assureurs automobiles.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

