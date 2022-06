L'Ascent se distingue par son allure plus audacieuse et ses éléments avant et arrière redessinés

Toute dernière version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight dotée d'une caméra grand-angle

CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil de série

Nouvelle caméra panoramique avec vue en plongée sur 360 degrés livrable en option

Système d'infodivertissement à écran de 11,6 po de série

Nouvelle fonction Cabin Connect qui améliore la communication avec les occupants de la troisième rangée

MISSISSAUGA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. dévoile aujourd'hui son VUS familial Ascent 2023 à trois rangées de sièges au style actualisé et doté de nouvelles technologies embarquées et axées sur la sécurité. L'Ascent 2023 se déclinera en versions Convenience, Touring, Édition Onyx, Limited et Premier lorsqu'elle sera livrée chez les concessionnaires Subaru cet automne.

Pour le millésime 2023, l'Ascent se dote d'une allure plus audacieuse, comme en témoignent son nouveau bouclier avant intégrant une calandre plus proéminente, ses phares à DEL redessinés et son bouclier avant d'allure plus robuste. Le nouveau bouclier avant est doté de nouvelles prises d'air plus grandes qui améliorent l'écoulement de l'air sous le véhicule. À l'arrière, les feux Konoji (en forme de C) actualisés soulignent encore plus la nouvelle allure moderne du VUS pour le millésime 2023.

L'Ascent 2023 reçoit de série la plus récente version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight. Plus convivial, ce système perfectionné intervient dans des conditions encore plus variées et nombreuses. Ces perfectionnements sont possibles grâce à un champ de vision plus large, à un logiciel actualisé et à l'ajout d'un servofrein électrique. Une caméra grand-angle qui agit de concert avec le système EyeSight à deux caméras est aussi livrée de série sur toute la gamme. Cette caméra additionnelle agrandit le champ de vision pour reconnaître plus tôt les piétons et les cyclistes lorsque le véhicule s'engage dans une intersection à basse vitesse. Le système EyeSight émet une alerte et serre les freins, au besoin, pour éviter la collision avec un cycliste ou un piéton qui traverse devant. Le système EyeSight inclut à présent le braquage automatique d'urgence, un nouveau système qui agit en parallèle avec le système de freinage précollision pour aider à diriger le véhicule et à éviter la collision lorsque le véhicule roule à moins de 80 km/h.

La nouvelle fonction Cabin Connect améliore la communication entre le conducteur ou le passager avant et les occupants de la troisième rangée. Lorsqu'elle est activée, le microphone de la console au pavillon capte la voix du conducteur ou du passager avant et la transmet par les haut-parleurs à l'arrière. Cabin Connect est livrable sur les versions équipées du système audio ambiophonique Harman Kardon de catégorie supérieure.

Pour fournir au conducteur une meilleure vue d'ensemble lors de manœuvres de stationnement, un écran optionnel affiche une vue en plongée sur 360 degrés. Le nouveau système combine les images de quatre caméras pour créer une seule image qui reproduit la zone autour du véhicule avec vue en plongée.

Livré de série sur toutes les Ascent 2023, le nouveau système d'infodivertissement à écran HD de 11,6 po de style tablette comprend des commandes tactiles pour la gestion des fonctions multimédia, de la climatisation, de la fonction X-MODE et des paramètres de configuration du véhicule. CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil sont livrés de série. Toutes les Ascent sont aussi dotées des phares directionnels à DEL avec assistance aux phares de route pour améliorer la visibilité de nuit. De plus, toutes les places sont munies d'un rappel de bouclage des ceintures de sécurité qui rappellent aux occupants non attachés de boucler leur ceinture.

Fondation solide et intelligente

Construite sur la plateforme globale Subaru, l'Ascent se caractérise par l'expérience de conduite inégalée qu'elle offre et par son habitacle spacieux proposant des aménagements flexibles et confortables. Construite aux États-Unis, l'Ascent est la Subaru la plus polyvalente avec son aménagement 8 places ou son aménagement 7 places lorsqu'elle est équipée des sièges baquets livrables à la deuxième rangée. Les banquettes 60-40 à dossiers rabattables à plat sur deux rangées autorisent un volume utilitaire de 2 140 litres lorsque les dossiers sont rabattus.

Toutes les versions de l'Ascent reçoivent de série la légendaire traction intégrale symétrique Subaru et la fonction X-MODE avec limiteur de vitesse en descente qui autorisent d'excellentes capacités toutes saisons et hors des sentiers battus. Le système actif d'orientation du couple est aussi livré de série sur toutes les versions. La garde au sol de 220 millimètres de ce VUS à trois rangées, plus élevée que celle de bien des VUS, autorise d'excellentes capacités tout en fournissant une hauteur de seuil confortable pour les occupants.

Pour bonifier les capacités toutes saisons et sur les sentiers, les Ascent Édition Onyx, Limited et Premier 2023 reçoivent de série la fonction X-MODE bimode avec limiteur de vitesse en descente. Cette fonction inclut les réglages NEIGE/TERRE BATTUE ET NEIGE PROFONDE/BOUE qui optimisent les prestations de la traction intégrale lorsque les conditions de la route ou les conditions météo sont difficiles.

Animée par un moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 litres développant 260 chevaux, l'Ascent est équipée de série de la CVT Lineartronic (transmission à variation continue) à couple élevé dotée d'un mode manuel à 8 vitesses et de palettes de changement de vitesse au volant qui permettent au conducteur de passer les vitesses manuellement. Ce groupe motopropulseur autorise une capacité de remorquage de 2 270 kilos et inclut le contrôle de stabilité de la remorque.

Plusieurs versions pour toutes les familles

L'Ascent 2023 se caractérise par sa longue liste d'équipements de série, notamment le siège du conducteur à 8 réglages électriques, la commande automatique de la température trizone avant et arrière, les rétroviseurs électriques chauffants, les sièges avant chauffants, les roues de 18 po en alliage d'aluminium, le verrouillage électrique et automatique des portes, les glaces à commande électrique, les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, un écran multifonction, un système antivol avec antidémarreur, une caméra arrière, des ports de recharge/USB-A et USB-C situés dans les sections avant et arrière de la console centrale., des longerons de toit surélevés et 19 porte-gobelets. Cette année, la caméra arrière livrée de série inclut un lave-lentille pour afficher une image claire lors des manœuvres de recul.

La version Touring comprend en plus des antibrouillards à DEL, les glaces incognito à l'arrière, le toit ouvrant panoramique à commande électrique, le volant gainé de cuir et chauffant sur toute la circonférence, le pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, la commande automatique de la climatisation autonome à la deuxième rangée, les rétroviseurs extérieurs clignotants et couleur carrosserie et le dégivreur d'essuie-glace.

La technologie à bord de la Touring comprend les Services connectés SUBARU STARLINK (essai gratuit de trois ans), l'accès intelligent sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, le hayon à commande électrique, le rétroviseur autoatténuant avec HomeLink, le freinage automatique en marche arrière et le système de détection de véhicule à l'arrière et sur les côtés, y compris la détection des angles morts avec aide au changement de voie et dispositif d'alerte de trafic transversal. Sur la version Touring, le client peut choisir entre la banquette ou les sièges baquets à la deuxième rangée.

Dérivée de la Touring à 7 places, l'Édition Onyx reçoit des éléments extérieurs noirs exclusifs, des écussons et des roues de 20 pouces en alliage d'aluminium au fini noir. Les sièges tendus de tissu doux et résistant aux intempéries sont ornés d'une nouvelle surpiqûre vert contrastant.

La version Limited bien équipée comprend les caractéristiques de la Touring en plus du système d'alerte aux distractions DriverFocus et du système audio Harman Kardon de catégorie supérieure avec Cabin Connect. Le système d'infodivertissement à écran de 11,6 po inclut aussi la navigation.

À bord, la version Limited se caractérise par le garnissage de cuir, le siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support lombaire et rallonge de l'assise, le siège du passager avant à 4 réglages électriques et les pare-soleil rétractables aux glaces de la deuxième rangée. Un nouveau port de recharge USB-A a été ajouté à la troisième rangée. Les modèles Limited incluent aussi les sièges chauffants à la deuxième rangée. Comme sur la version Touring, les clients peuvent opter pour la banquette ou les sièges baquets à la deuxième rangée.

À l'extérieur, la Limited se distingue par ses bas de caisse ornés de garnitures chromées et ses nouvelles roues de 20 pouces en alliage d'aluminium gris foncé au fini usiné.

Au sommet de la gamme, l'Ascent Premier bénéficie de toutes les caractéristiques de la version Limited en plus d'une calandre exclusive noir brillant, de poignées de porte chromées et de rétroviseurs extérieurs repliables, clignotants, à réglage électrique et au fini satiné. L'intérieur exclusif comprend des garnitures à motif en similibois au fini mat et un garnissage en cuir perforé noir ou brun. Les sièges sont tendus de cuir Nappa, tandis que les sièges avant reçoivent la fonction de ventilation à trois modes.

La version Premier reçoit de série le système d'écran panoramique, le rétroviseur intérieur intelligent et la caméra avant sur 180 degrés qui améliore grandement la visibilité dans son ensemble.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE SUBARU

L'Ascent 2023 reçoit de série la toute dernière version du système d'infodivertissement à écran de 11,6 po de style tablette qui inclut CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil. Ce système comprend un écran tactile haute résolution qui intègre les instruments et des commandes tactiles améliorées pour contrôler le son, le système de climatisation, la fonction X-MODE et certaines fonctions du véhicule. Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons la téléphonie mains libres et la connectivité en continu Bluetooth, la radio AM/FM, la caméra arrière, la radio SiriusXM Le Complet et SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 mois), la radio HD et les mises à jour par liaison radio.

Livrable en option, le système d'infodivertissement avec écran de 11,6 pouces inclut la navigation par activation vocale pilotée par la plus récente version du système TomTom et SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 mois). En nouveauté pour 2023, le système de navigation intègre l'application what3words (W3W), une technologie de localisation novatrice qui permet de partager un emplacement précis à l'aide de trois mots simples.

L'Ascent est construite dans l'usine Subaru of Indiana Automotive (SIA), une usine à zéro enfouissement située à Lafayette, en Indiana, aux États-Unis, tout comme les Impreza, Legacy et Outback.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanadasur Twitter.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]