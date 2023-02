MISSISSAUGA, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) lui a décerné le prix Meilleure nouvelle technologie sécurité pour sa nouvelle monocaméra grand angle qui fait partie de la nouvelle version du système d'aide à la conduite Subaru EyeSight.

SUBARU CANADA REÇOIT DE L’AJAC LE PRIX MEILLEURE NOUVELLE TECHNOLOGIE SÉCURITÉ POUR SON SYSTÈME SUBARU EYESIGHT DE NOUVELLE GÉNÉRATION (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

« Subaru a fait ses preuves au chapitre de l'amélioration continue des systèmes de sécurité active », a déclaré Graham Heeps, président des Prix Innovation de l'AJAC. « Avec ce dernier élément, Subaru bonifie la sécurité non seulement des occupants, mais aussi celle des autres usagers de la route. Les collisions surviennent souvent aux intersections et la monocaméra grand angle de Subaru est une solution innovante qui contribue à réduire ce type de collisions. »

Lancée sur les versions supérieures des Subaru Outback et Legacy 2023, la monocaméra grand angle fait partie de l'équipement de série de l'Ascent 2023. Axé sur la sécurité des piétons, le nouveau système à trois caméras est plus efficace pour identifier et prévenir les collisions avec les piétons et les cyclistes lorsque le véhicule roule à basse vitesse, comme dans les intersections et les passages pour piétons, grâce à son champ de vision plus large. Fait intéressant, Subaru a annoncé que cette nouvelle version ferait partie de l'équipement de série des toutes nouvelles Crosstrek et Impreza 2024; nos modèles les plus abordables seront ainsi dotés de technologies de sécurité primées.

Les nominations pour les prix Technologie ont été faites par les membres de l'AJAC et les finalistes ont été sélectionnés dans chacune des trois catégories. Chaque constructeur automobile sélectionné comme finaliste a présenté virtuellement sa technologie à un panel de 11 juges composé de certains des journalistes les plus compétents et les plus respectés du Canada qui couvrent régulièrement la technologie automobile.

« La sécurité est une valeur essentielle qui figure au premier plan de tous nos produits », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Notre objectif consiste à rendre les routes plus sûres pour tous les usagers, d'où notre innovation qui bonifie la sécurité des piétons et des cyclistes, en même temps que celle des conducteurs et des passagers. »

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]