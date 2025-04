Un partenariat pluriannuel prêt à révolutionner les solutions de protection de la clientèle à compter de juin 2025.

TORONTO, le 21 avril 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. et Safe-Guard Products International, LLC, le principal fournisseur de plateformes de produits de protection sous marque privée de l'industrie pour les secteurs de l'automobile, des véhicules récréatifs, de la marine et des sports motorisés, ont annoncé aujourd'hui un partenariat historique en matière de produits multisegments. L'objectif de ce partenariat est d'améliorer et d'élargir l'offre complète de protection des véhicules de Subaru au Canada.

Ce partenariat stratégique permettra à Safe-Guard d'assumer l'administration du portefeuille du Plan de protection de Subaru (SPP), qui comprend les programmes et produits de protection existants de Subaru Canada. Cette évolution marque un engagement renforcé et important de la part de Subaru en faveur de l'excellence du service à la clientèle. Le déploiement de ce partenariat débutera à partir du 1er juin 2025, avec une mise en œuvre progressive.

« Ce partenariat représente une étape importante dans notre engagement continu à offrir une valeur exceptionnelle et la tranquillité d'esprit à nos clients, a déclaré Floyd Jones, vice-président des ventes chez Subaru Canada, Inc. Notre collaboration avec Safe-Guard témoigne de notre dévouement à améliorer l'expérience de nos clients, en leur offrant une sécurité et une confiance accrues dans chaque parcours. »

La mise en œuvre de la phase initiale du programme, prévue pour le 1er juin 2025, impliquera l'attribution de la responsabilité des principaux programmes de protection de Subaru à Safe-Guard. Ces programmes concernent notamment les contrats d'entretien de véhicules, les programmes de véhicules d'occasion certifiés et les plans d'entretien prépayés. Cette démarche vise à optimiser le soutien fourni au réseau de concessionnaires et aux clients de Subaru Canada. Dans une deuxième phase, prévue pour la fin de l'année 2025, Safe-Guard étendra son administration aux produits de protection auxiliaire, y compris la protection des pneus et des jantes.

« Nous sommes fiers de nous associer à Subaru Canada, a déclaré Michel Archambault, directeur général de Safe-Guard Canada. La confiance qu'ils accordent à notre expertise souligne la relation solide entre nos entreprises. La fidélité inébranlable des consommateurs et des concessionnaires envers Subaru est une base remarquable sur laquelle nous continuerons d'innover et d'améliorer l'expérience client. »

« Notre alliance avec Subaru Canada est plus qu'un partenariat; c'est un engagement mutuel à redéfinir les normes de protection des clients, a déclaré David Pryor, PDG de Safe-Guard Products. Nous sommes dévoués à concevoir des solutions de protection qui non seulement répondent aux besoins évolutifs des clients raffinés et plus exigeants de Subaru, mais qui les surpassent, afin qu'ils demeurent confiants et protégés à chaque instant. »

Cette collaboration garantit aux clients de Subaru l'accès à une gamme élargie de solutions de protection adaptées à l'évolution de leurs besoins, renforçant le dévouement de la marque à la satisfaction des clients et à l'entretien à long terme des véhicules.

À propos de Safe-Guard Products Canada

Fondée en 2001 et domiciliée à Mississauga, en Ontario, Safe-Guard Products Canada est le principal fournisseur de produits de protection des véhicules de marque dans le domaine des finances et de l'assurance pour les secteurs de l'automobile, des véhicules de récréation, de la marine et des motocyclettes et des sports motorisés. Grâce à sa plateforme de produits de protection, Safe-Guard développe des programmes de la plus haute qualité et les associe à un service à la clientèle inégalé et à des solutions technologiques avancées, qui sont favorisées par un soutien supérieur en matière de ventes et de marketing. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site safe-guardproducts.com

À propos de Subaru Canada, Inc. Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. L'entreprise, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, commercialise et distribue des véhicules, des pièces et des accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

