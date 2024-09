Darin Cline, vétéran de l'industrie, dirigera les opérations alors que l'entreprise poursuit sa trajectoire de croissance

ATLANTA, 19 septembre 2024 /CNW/ - Safe-Guard Products International, LLC, le principal fournisseur de produits de protection de marque privée de tiers pour les industries de l'automobile, des véhicules récréatifs, de la marine et des sports motorisés, a annoncé aujourd'hui la nomination de Darin Cline à titre de nouveau chef de l'exploitation (CE). Cline, ancien officier de marine et cadre chevronné possédant plus de deux décennies d'expérience dans les industries des services financiers, succédera à Jardon Bouska, qui sert l'entreprise depuis 10 ans.

La transition marque une étape importante pour Safe-Guard, qui continue d'accroître sa présence sur le marché en tant que plateforme novatrice de produits de protection. Cline apporte à ce poste une vaste expérience, ayant déjà occupé des postes de haute direction au sein d'organisations de premier plan comme Capital One et Goldman Sachs, et ayant travaillé avec succès avec deux entreprises en démarrage. Cline possède une solide expérience dans l'établissement d'une orientation stratégique et tire parti d'une approche axée sur les données pour améliorer les processus et étendre les opérations dans le secteur du financement automobile. Néanmoins, sa véritable force et son intérêt sont dans la transformation opérationnelle.

L'expérience impressionnante de Cline comprend deux maîtrises et une carrière distinguée dans la marine américaine. Il a été lieutenant et aviateur naval de 1992 à 2001, où il a été pilote d'hélicoptère à bord des navires, officier d'assurance de la qualité d'escadron et instructeur au NROTC. Il détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Colorado (Denver) et une maîtrise en génie des systèmes de l'Université méthodiste du Sud (Dallas).

« Nous sommes ravis d'accueillir Darin Cline au sein de notre équipe de direction, » a déclaré David Pryor, président et chef de la direction de Safe-Guard. « Sa vaste expérience en matière de croissance stratégique cadre parfaitement avec notre vision de l'avenir de Safe-Guard. Le leadership de Darin sera déterminant alors que nous continuons d'améliorer notre offre de produits et notre expérience client. »

Le style de leadership de Cline met l'accent sur la création d'économies, la création de synergies entre les services et l'aide à Safe-Guard pour atteindre ses objectifs stratégiques au moyen d'une approche axée sur les données.

« La possibilité de diriger les activités d'un leader de l'industrie ayant une solide réputation en matière d'innovation et de service à la clientèle est vraiment emballante, » a déclaré Cline. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe talentueuse de Safe-Guard pour favoriser l'excellence opérationnelle et offrir une valeur encore plus grande à nos clients et partenaires. »

Cette transition de direction fait partie d'une stratégie de relève planifiée. Jardon Bouska, chef d'exploitation sortant, a joué un rôle central dans la croissance de Safe-Guard au cours de la dernière décennie, supervisant une période d'expansion et de progrès technologiques importants.

« Nous sommes profondément reconnaissants de la contribution de Jardon à Safe-Guard. « Son leadership au cours de la dernière décennie a joué un rôle déterminant dans notre réussite, et nous lui souhaitons une très heureuse retraite, » a ajouté M. Pryor.

Alors que Safe-Guard Products International continue d'évoluer et de s'adapter à la dynamique changeante du marché, la nomination de Cline est considérée comme une mesure stratégique visant à maintenir l'avantage concurrentiel de l'entreprise et à stimuler sa croissance future. La transition devrait se faire sans heurts, Cline assumant ses nouvelles responsabilités dès maintenant.

À propos de Safe-Guard Products International

Fondée en 1992 et basée à Atlanta, Safe-Guard Products International, LLC est le principal fournisseur de produits de protection de véhicules de marque dans le domaine des finances et de l'assurance pour les industries de l'automobile, des VR, de la marine et des motocyclettes/sports motorisés. Grâce à sa plateforme de produits de protection, Safe-Guard élabore des programmes de la plus haute qualité et les jumelle à un service à la clientèle inégalé et à des solutions technologiques avancées, qui sont favorisées par un soutien supérieur aux ventes et au marketing. Visitez safe-guardproducts.com pour en savoir plus.

