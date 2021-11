Travailleuses et travailleurs de l’abattoir de volaille de St-Jean-Baptiste : une nouvelle convention collective

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du syndicat des travailleurs (euses) d'abattoir de volaille de St-Jean-Baptiste (CSN) se sont prononcés à 85,5 % en faveur de l'entente de principe. Rappelons que cette entente survient alors que le syndicat s'était récemment doté d'un mandat de grève de cinq jours.

« Nous avions à cœur d'améliorer différents aspects de notre convention collective. Avec notre mandat de grève et l'appui des membres, nous avons passé un message clair à la partie patronale et je crois que le résultat obtenu reflète notre engagement collectif pour améliorer nos conditions de travail. C'est une belle victoire », explique Sylvain Ménard, président du syndicat.

La nouvelle convention collective contient ainsi des avancées significatives sur plusieurs aspects. Elle prévoit notamment une augmentation de 20 % de la contribution de l'employeur aux assurances collectives, une amélioration des modalités pour la prise des vacances et les congés de maladie, ainsi qu'une majoration de diverses primes qui sont versées aux travailleuses et aux travailleurs.

En matière salariale, c'est une augmentation de plus de 22 % sur six ans, dont 8,9 % pour la première année, ce qui fait de cette convention collective une des meilleures dans l'industrie de la volaille.

« Je félicite toutes et tous les membres pour leur nouvelle convention collective. En faisant preuve de solidarité et d'audace, vous avez démontré votre détermination à l'employeur et vous avez réussi à améliorer notablement vos conditions de travail », ajoute Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce-CSN.

« Chacune de ces victoires nous rend plus forts et cela sert certainement de motivation pour l'ensemble de syndiqué-es qui sont en négociation dans les différents secteurs. C'est très encourageant », commente Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie- CSN.

