STS : la grève aura lieu

SHERBROOKE, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Les usagers et usagères du transport en commun de la ville de Sherbrooke devront se trouver d'autres moyens pour se déplacer les 9, 10, 11 et 21 septembre prochains puisque la grève du Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS) aura bel et bien lieu.

« Malheureusement, nous n'avons pu arriver à une entente lors de la rencontre tenue le 4 septembre dernier. Malgré un certain avancement dans les offres salariales, des écarts et des positions inconciliables demeurent au sujet de l'amélioration des conditions de travail », explique Maxime Leroux, président du SCFP 3434.

« La position de la STS sur les points à régler n'aide aucunement à attirer et à retenir le personnel. Le manque de main-d'œuvre, la flexibilité et la conciliation travail-famille sont des enjeux importants pour nos membres », d'ajouter celui-ci.

« Il est inconcevable que nos syndiqué(e)s soient obligés de faire des heures supplémentaires obligatoires parce que l'employeur est incapable d'attirer du personnel et, surtout, de le garder à son emploi. Nos travailleurs et travailleuses méritent une reconnaissance pour leur travail qui est de plus en plus difficile et stressant. Ce n'est pas à eux de payer pour les problèmes de gestion de l'employeur », conclut Maxime Leroux.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8400 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]