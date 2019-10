Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale présente sa nouvelle identité

L'ancien Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West adopte une nouvelle marque qui s'harmonise encore mieux avec l'adresse du site Web

WINNIPEG, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale a dévoilé sa nouvelle identité lors de la Better Workplace Conference, à Whistler, en Colombie-Britannique, un événement présenté par le Conference Board of Canada. Anciennement connu sous le nom de Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West, l'organisme financé par la Canada Vie s'appellera dorénavant Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale.

« Depuis plus de dix ans, les Canadiens savent que nous sommes un organisme de premier plan qui joue un rôle catalyseur et propose des moyens gratuits d'améliorer la santé et le bien-être psychologiques de tous en milieu de travail », indique Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégie et Collaboration pour Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. « C'est le moment idéal pour nous de présenter notre nouvelle identité, car nous entamons le Mois de la santé au travail et la Canada Vie, qui finance toutes nos ressources gratuites, a aussi adopté une nouvelle marque au début de l'année. Notre nouvelle marque s'harmonise mieux avec l'adresse de notre site Web, ce qui facilitera la recherche de ressources permettant d'apporter des changements positifs. »

La nouvelle identité de marque sera déployée dans les plateformes existantes sur le Web et dans les médias sociaux. Elle sera aussi intégrée aux nouveaux outils et aux nouvelles communications qui seront conçus.

« En tant que défenseur du changement, l'organisme Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale encourage tous les employeurs canadiens à agir proactivement dans le maintien de la santé psychologique au travail », ajoute Diane Bezdikian, directrice générale exécutive pour Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. « Même si notre nom change, nous restons déterminés à collaborer avec des experts de partout au pays pour rendre des études et des ressources accessibles à tous. »

Pour l'organisme, la prochaine étape consistera à offrir une expérience simplifiée dans son site Web. Le lancement de la nouvelle version du site est prévu à l'automne 2020.

En avril 2019, La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie ont entrepris les démarches en vue de l'adoption d'une marque unique sur le marché canadien, soit la marque de la nouvelle Canada Vie.

Pour plus d'information sur Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, visitez le strategiesdesantementale.com.

À propos de Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

L'organisme Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale représente une source importante d'outils, de conseils et de documents de formation pratiques et gratuits qui sont conçus pour aider les employés et les employeurs à prévenir et à gérer les problèmes de santé mentale tant au travail qu'à la maison. Les ressources offertes visent l'amélioration de la culture et du leadership en milieu de travail, l'adaptation au changement, la résolution de conflits, la gestion du rendement et du stress, la planification du retour au travail ou de la retraite, et bien plus encore. Notre organisme sans but lucratif a été fondé en 2007 sous le nom de Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West et est financé par la Canada Vie. Pour en savoir plus, visitez le strategiesdesantementale.com.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des spécialistes de premier plan en matière d'assurance, de gestion du patrimoine et de garanties, et elles s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Sous la marque de la nouvelle Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et que nous respectons nos engagements. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et proposons une vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise.

À titre d'entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes d'investissement communautaire établis par Imagine Canada, nous versons un minimum de un pour cent de nos bénéfices avant impôts en soutien aux collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. Ainsi, en 2018, nous avons versé 13,3 millions de dollars en dons à des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires.

