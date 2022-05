Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Plus de 7,5 G$ pour inventer, développer, commercialiser

QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec rend publique la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 - Inventer, développer, commercialiser. Celle-ci représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans afin d'augmenter la prospérité de tous les Québécois par l'innovation. Cette stratégie alimentera la recherche et appuiera les entreprises.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, a présenté la stratégie aujourd'hui. Il était accompagné pour l'occasion de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et de la députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé.

Grâce à sa vision globale, la SQRI2 2022-2027 constitue un outil stratégique, structurant et intégrateur qui couvre l'ensemble des maillons du cycle de l'innovation. Elle propose cinq axes d'intervention et douze actions clés. Ces axes s'appuient tous sur une nouvelle approche de l'innovation basée sur les piliers suivants :

Connecter tous les acteurs du cycle de l'innovation, de l'idée à la commercialisation.

Rendre les services de soutien à l'innovation plus simples, accessibles et mieux connus des entreprises et des organismes pour accélérer les projets d'innovation.

Mettre l'État à contribution en adoptant des innovations dans les institutions publiques et en améliorant la cohérence gouvernementale.

Renforcer la reddition de comptes et évaluer en continu les interventions et les intervenants pour maximiser leur efficacité.

Miser sur le développement durable et l'innovation sociale.

La SQRI2 2022-2027 a été élaborée à la suite d'une vaste démarche de consultation avec des acteurs de l'innovation, dont le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, l'innovateur en chef du Québec, M. Luc Sirois, et la première vice-présidente - Stratégies, solutions d'affaires et innovation à Investissement Québec, Mme Sylvie Pinsonnault. Ces consultations ont permis d'identifier les priorités de l'écosystème québécois de la recherche et de l'innovation. Plusieurs acteurs ont aussi participé à la tournée régionale virtuelle, menée par MarieChantal Chassé, et au Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise, organisé avec le soutien et l'excellente contribution du Conseil de l'innovation du Québec.

Citations :

« Avec la SQRI2, l'innovation sera mise au service de la société et des entreprises. En commercialisant davantage nos innovations, on va enfin réussir le passage de l'idée au marché et solutionner des enjeux majeurs de notre société. En plus, ça va nous permettre de rendre nos entreprises plus productives en vue de créer de la richesse pour tous les Québécois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le Québec possède une base de recherche scientifique de calibre international et un riche écosystème d'innovation. La nouvelle SQRI2 mobilisera, à travers toutes les régions, les chefs de file de la recherche, de l'entrepreneuriat, de l'industrie, du secteur public et de l'investissement pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions innovantes aux défis de demain. Les retombées générées grâce à cette stratégie contribueront à la création de nouvelles idées, perpétuant ainsi le cycle de l'innovation. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« La recherche, l'innovation et la productivité sont au cœur de la vision économique d'avenir du gouvernement du Québec. Ambitieuse, la SQRI2 est fondée sur de nouvelles approches pour plus d'efficacité ainsi que sur des initiatives porteuses et structurantes. Elle est le résultat d'une formidable mobilisation des intervenants québécois et d'une collaboration remarquable entre les sphères de la recherche, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. On se donne les moyens d'un Québec puissant, ici et à l'international. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

Faits saillants :

La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 a pris fin le 31 mars 2022.

Le Québec a déjà fait de grandes avancées en matière d'innovation :

en faisant valoir son expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la quantique;



en amorçant le déploiement des zones d'innovation;



en renforçant et en diversifiant les collaborations entre les différents acteurs de l'écosystème québécois de la recherche et de l'innovation.

Lors des consultations entourant la SQRI 2 2022-2027, 233 mémoires ont été soumis au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour analyse et une tournée régionale a été organisée. De plus, quelque 2 500 personnes ont participé au Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise, qui a permis de consolider le processus consultatif et de présenter les orientations gouvernementales en matière de recherche et d'innovation.

des entreprises de partout au Québec;



des regroupements stratégiques de chercheurs;



des centres collégiaux de transfert de technologie;



des centres de recherche appliquée;



des réseaux thématiques des Fonds de recherche du Québec;



des élèves du secondaire et des étudiants au collégial et à l'université.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la SQRI2 2022-2027, visitez le site Québec.ca/strategie-recherche-innovation.

