Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Votre eau, c'est notre eau à tous : le gouvernement du Québec lance une campagne sur la consommation d'eau potable

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer le lancement d'une campagne de mobilisation et de sensibilisation à l'usage des municipalités, portant sur la consommation d'eau potable de la population. Sous le thème Votre eau, c'est notre eau à tous, la campagne illustre la cascade d'impacts découlant de plusieurs gestes quotidiens liés à une consommation excessive de cette précieuse ressource.

Année après année, le Québec demeure l'un des plus grands consommateurs d'eau potable au Canada et dans le monde. Une utilisation en trop grande quantité de cette ressource collective se répercute notamment sur l'état des infrastructures de traitement et de distribution ainsi que sur la quantité d'eau disponible dans les réseaux municipaux. C'est pourquoi, avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, le gouvernement du Québec travaille de concert avec des partenaires et plusieurs municipalités en vue de réduire la consommation d'eau par personne par jour.

Une série de visuels de l'artiste québécoise Mathilde Filippi a donc été conçue afin d'accompagner et de soutenir les petites, moyennes et grandes municipalités dans la sensibilisation des citoyens. Le gouvernement du Québec a souhaité rendre disponibles des outils de communication qui pourront être repris au sein des différents canaux de communication, et ce, partout au Québec.

« Au Québec, on est fiers de notre eau! La période estivale et ses grandes chaleurs à venir nous rappellent l'importance d'avoir accès à l'eau potable, mais aussi de la consommer de façon responsable. Avec cette campagne, on veut donner des outils aux municipalités pour qu'elles puissent joindre et sensibiliser les gens sur leur territoire. Je les invite à s'approprier les visuels et à diffuser les messages. C'est important de réaliser que nos gestes individuels ont un impact collectif, et que nous pouvons toutes et tous faire une différence en réduisant notre consommation. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La gestion de l'eau est une responsabilité partagée par toutes les municipalités du Québec. Avec cette campagne, nous voulons rappeler à tous les citoyens que leur consommation d'eau a un impact direct sur la communauté. En adoptant des gestes simples au quotidien, nous pouvons assurer une gestion durable de cette ressource précieuse pour les générations futures. Nous appuyons le gouvernement du Québec dans cette initiative qui nous donne des outils pour mobiliser nos concitoyens et les sensibiliser à l'importance de préserver notre eau potable. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

« Assurer l'approvisionnement en eau potable dans le contexte des changements climatiques est une priorité pour l'Union des municipalités du Québec. Nous devons continuer nos efforts collectifs pour éviter les conflits entre les usagers de l'eau et assurer la fiabilité des infrastructures municipales et des services. Les municipalités seront présentes pour accompagner les citoyennes et citoyens dans leurs efforts d'économie d'eau potable, car chaque geste compte. »

Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver à l'aide de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et implanter des solutions durables pour protéger cette ressource.

La campagne Votre eau, c'est notre eau à tous est une mesure découlant de l'engagement 4 de la SQEEP 2019-2025 : Poursuivre l'accompagnement auprès des municipalités et des partenaires. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'a été lancée la campagne Mon empreinte bleue , en 2019, qui s'est poursuivie jusqu'en 2022.

est une mesure découlant de l'engagement 4 de la SQEEP 2019-2025 : Poursuivre l'accompagnement auprès des municipalités et des partenaires. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'a été lancée la campagne , en 2019, qui s'est poursuivie jusqu'en 2022. Soulignons qu'un deuxième volet de la campagne incluant d'autres outils sera dévoilé à l'automne 2024 pour les usages intérieurs et extérieurs propres aux périodes automnale et hivernale.

Pour télécharger les outils, visitez le https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/eau-potable/economiser/trucs-astuces-maison/outils-sensibilisation.

