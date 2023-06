Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Réduction de l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur : poursuivons les efforts!

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - C'est officiel, l'été est arrivé! Le beau temps, la chaleur et le soleil font leur retour. Dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, profite de l'occasion pour faire un appel à la solidarité et inviter les citoyennes et citoyens à consommer l'eau potable de manière durable et responsable, particulièrement en ce qui concerne les usages extérieurs.

Que ce soit pour l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines ou encore l'entretien des terrains, l'été engendre une augmentation considérable de la quantité d'eau potable produite par les municipalités du Québec. En plus de représenter des coûts importants, cette surconsommation limite et affecte la capacité de production des usines de traitement de l'eau, ce qui peut amener à l'épuisement des réserves et à des bris d'équipement, surtout en période de sécheresse.

Des comportements simples et concrets peuvent être adoptés pour réduire la consommation d'eau potable. En voici quelques-uns :

Respectez la réglementation en vigueur dans votre ville ou votre municipalité;

Arrosez tôt le matin ou tard le soir, afin d'éviter les pertes d'eau dues à l'évaporation;

Utilisez l'eau de pluie récupérée pour l'arrosage;

Servez-vous d'une brosse et d'un balai plutôt que d'un boyau d'arrosage pour le nettoyage extérieur de votre maison;

Couvrez la piscine lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin d'éviter l'évaporation;

Ne remplissez pas la piscine à plus de 15 centimètres du bord, afin de diminuer les pertes d'eau causées par les éclaboussures.

Citation :

« Je suis très fière de l'engagement des municipalités et du travail des partenaires de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. On entend maintenant de plus en plus parler de préoccupations par rapport à cet enjeu; pour moi, ça confirme qu'il y a une réelle mobilisation autour de l'eau potable, qu'on se doit de consommer de façon durable et responsable. L'été, on peut toutes et tous poser des gestes qui auront un véritable effet positif. Économisez l'eau dès le début des beaux jours, avant les grandes chaleurs, c'est mettre toutes les chances de notre côté pour limiter les problématiques lorsque les épisodes de sécheresse et de canicule se présentent. C'est à nous de jouer et de prendre soin de notre or bleu! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 (SQEEP) vise à améliorer le bilan partout au Québec en matière de distribution et de consommation d'eau potable.

Dans le cadre de la SQEEP, le gouvernement du Québec rend disponibles des trucs et astuces pour diminuer la consommation d'eau résidentielle.

À l'intention des municipalités, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) rend également disponible une boîte à outils comprenant des visuels et des affiches pour sensibiliser la population aux gestes à poser en matière d'économie d'eau potable.

Le 19 mai dernier, par voie de communiqué de presse, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, partenaires de la SQEEP, ont joint leur voix à celle de la ministre Andrée Laforest pour inviter la population à porter une attention particulière à sa consommation d'eau potable.

