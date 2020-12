Stratégie nationale de production de bois - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec au diapason avec le ministre, mais sous certaines conditions

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) accueille avec intérêt la Stratégie nationale de production de bois, annoncée le 16 décembre dernier par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour. Comme le ministre, l'Ordre croit que l'intensification de l'aménagement forestier peut permettre d'augmenter la création de richesses pour les Québécois tout en maintenant l'apport des services environnementaux, de l'occupation du territoire, des loisirs et de la culture au sein du milieu forestier. Les objectifs et les moyens de la Stratégie sont clairs. Mais pour que cela se concrétise réellement sur le terrain, le MFFP et les utilisateurs du milieu forestier devront collaborer afin de revoir certaines de leurs façons de faire.

L'aménagement intensif de la forêt a été maintes fois envisagé au cours des dernières décennies, mais son implantation ne s'est jamais véritablement concrétisée. Pour le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., une emphase particulière doit être mise sur les mécanismes de déploiement et de suivi de la Stratégie : « Des changements majeurs ont été exigés au cours des dernières années à cet effet. Comment ce sera fait ? Quels sont les engagements réels et fermes du Ministère concernant cette incontournable étape pour assurer un aménagement de qualité et réfléchi de nos forêts ? Est-ce que les ressources humaines et financières seront au rendez-vous ? Que fera le Ministère pour en assurer leur mise en œuvre et qui s'assurera que cela fonctionne ? Quoi qu'il en soit, de par sa mission, l'Ordre compte demeurer vigilant afin de s'assurer que des outils de gestion et de suivi performants soient mis en place pour permettre aux professionnels forestiers de jouer pleinement leur rôle ».

La Stratégie a l'avantage de présenter les principales orientations qui guideront le travail des ingénieurs forestiers affectés à l'aménagement du territoire forestier dans les régions. On désire accentuer le virage valeur avec une emphase sur les analyses de rentabilité. On prend en considération le potentiel de la forêt privée. On accorde de l'importance aux régions afin qu'elles identifient leurs objectifs, cibles et moyens à mettre en œuvre pour contribuer aux grands objectifs nationaux. Même des indicateurs d'état et d'action qui seront utilisés pour faire le suivi ont été identifiés. On insiste de belle façon et avec raison sur les avantages de la production et l'utilisation du bois pour combattre les changements climatiques. Enfin, on désire créer un lien plus solide entre la recherche forestière et les opérations.

« La forêt québécoise est notre héritage naturel et culturel. Nous avons la responsabilité de la transmettre aux générations futures dans un état qui saura répondre à leurs aspirations. Nous savons que les besoins en bois seront croissants, mais ils doivent être comblés par une forêt aménagée et en santé. Je souhaite vivement que cette fois soit la bonne et que les moyens et les objectifs énoncés dans la Stratégie sauront répondre aux aspirations des Québécoises et des Québécois envers leur forêt », de conclure M. Laliberté.

