Stratégie nationale de prévention en santé - Un premier plan d'action gouvernemental de la Stratégie nationale de prévention en santé : Unir nos forces pour mieux prévenir

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Ayant comme visée un Québec où la santé et le bien-être de la population sont au cœur des choix collectifs et individuels à chacune des étapes de la vie, le gouvernement du Québec annonce qu'il mettra en place plus de 54 mesures structurantes dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé.

Ce plan constitue la feuille de route des cinq prochaines années. L'implantation des mesures s'échelonnera tout au long de ces cinq ans, selon un calendrier pluriannuel. La portée du plan s'appuie sur une mobilisation intersectorielle, réunissant des citoyennes et des citoyens, des ministères, des organismes publics, des municipalités, des milieux de soins et de services sociaux, des établissements d'enseignement et de recherche, le milieu communautaire, des communautés et des organisations autochtones, ainsi que d'autres acteurs de la société civile et du secteur privé.

L'annonce en a été faite aujourd'hui par la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa.

Concrètement, un investissement de plus de 252 millions $ sur cinq ans permettra de mettre en place ces 54 mesures visant à réduire de 10 % la croissance du fardeau des maladies évitables et à diminuer de 10 % l'écart de mortalité prématurée lié aux inégalités socioéconomiques. Ces mesures ont pour objectif d'agir individuellement et collectivement sur les facteurs qui influencent la santé. En voici quelques exemples :

favoriser la promotion, l'offre et l'accès aux activités physiques pour les personnes peu ou pas actives en misant sur les contextes de découverte, d'initiation et de récréation;

offrir davantage de soutien aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer;

renforcer les services de proximité pour les familles en situation de vulnérabilité;

favoriser de saines habitudes de vie dans les milieux de travail;

améliorer l'accès à des services préventifs comme le traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et le dépistage;

mettre en place un modèle préventif de réponse différenciée auprès des enfants et des familles vivant des situations de négligence;

soutenir la recherche et l'innovation en prévention.

Citations :

« Je suis très fière de présenter ce tout premier plan d'action gouvernemental de la Stratégie nationale de prévention en santé au Québec. Avec ce plan, nous réaffirmons clairement que la prévention est une priorité de notre gouvernement et un pilier fondamental de notre système de santé et de services sociaux. En investissant de façon structurante et durable, nous agissons en amont afin de permettre aux Québécoises et aux Québécois de rester en santé plus longtemps et de renforcer la capacité de notre système à répondre aux besoins de la population. La prévention, c'est l'affaire de toutes et tous. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Ce plan d'action en prévention permet de mobiliser encore davantage l'ensemble des partenaires et des organismes autour d'un engagement commun : lutter contre les inégalités sociales, tout au long du parcours de vie. En agissant tôt et de manière concertée, notamment auprès des familles les plus vulnérables, nous contribuons à réduire progressivement les écarts et à offrir de meilleures perspectives de santé et de bien-être à toutes et à tous. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Le sport, le loisir et le plein air jouent un rôle clé dans la prévention en santé. Nous continuons dans cette perspective avec ce plan d'action, qui reconnaît pleinement leur contribution en misant sur des mesures concrètes pour promouvoir de saines habitudes de vie et un mode de vie physiquement actif pour toute la population, partout au Québec. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le lancement du Plan d'action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé vient jeter les bases d'une action concertée en prévention pour les cinq prochaines années. Il viendra soutenir les efforts de mobilisation de l'ensemble des secteurs de la société autour d'un projet collectif : obtenir des gains substantiels en matière de santé et de qualité de vie afin de permettre à la population d'atteindre son potentiel de longévité en santé. Ce plan d'action gouvernemental reflète une volonté réelle de faire de la prévention un projet de société en reconnaissant l'importance d'agir en amont sur les facteurs qui influencent la santé et la qualité de vie de la population. Je salue le gouvernement de s'être engagé dans cette voie avec nous et les autres partenaires. »

Dre Caroline Quach-Thanh, sous-ministre adjointe et Directrice nationale de santé publique

Faits saillants :

Le Plan d'action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé vise à : réduire de 10 % la croissance du fardeau des maladies évitables, incluant le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, les troubles de santé mentale et les infections transmissibles sexuellement et par le sang; diminuer de 10 % l'écart de mortalité prématurée lié aux inégalités socioéconomiques, soit la mortalité survenant avant l'âge de 75 ans et qui demeure plus fréquente dans les groupes en contexte de vulnérabilité.

La portée du plan s'appuie sur une mobilisation intersectorielle. La collaboration de toutes et de tous est essentielle pour agir de manière cohérente et ciblée sur les déterminants de la santé et pour atteindre les cibles de la Stratégie nationale de prévention en santé.

Le plan regroupe 54 mesures structurantes articulées autour des 19 ambitions de la Stratégie nationale de prévention en santé. Ces mesures visent à agir individuellement et collectivement sur les facteurs qui influencent la santé.

Ce plan représente une nouvelle étape dans le projet de société qu'est la Stratégie nationale de prévention en santé.

Le Québec se distingue déjà comme un chef de file, tant sur le plan national qu'international, en matière de prévention en santé. Le Plan d'action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé viendra consolider cette position en misant sur l'innovation, l'intersectorialité et la collaboration pour améliorer durablement la santé et le bien-être de la population.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le Plan d'action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé, consulter les publications du ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé etministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170