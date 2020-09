Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois : Sollio Groupe Coopératif salue l'initiative du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Sollio Groupe Coopératif salue l'initiative du gouvernement du Québec qui mettra en œuvre sa nouvelle Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. En fixant des cibles à atteindre aux institutions québécoises dans leurs achats d'aliments québécois, le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, André Lamontagne, contribue à soutenir la vitalité et l'économie des régions tout en stimulant l'offre de produits de chez nous, une priorité de Sollio Groupe Coopératif.

« Le secteur agroalimentaire représente une source tant d'emplois que de création de richesse. Et nous sommes loin d'avoir réalisé tout son potentiel. L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple de ce qui peut être fait pour contribuer rapidement à la relance économique et améliorer l'autonomie alimentaire, déclare Monsieur Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif. En soutenant l'achat d'aliments du Québec, les institutions québécoises contribueront à l'économie régionale tout en dynamisant le rôle essentiel des familles agricoles du Québec. L'engouement des Québécois pour l'alimentation locale est en pleine effervescence et nous espérons qu'il est là pour rester. Or, il est important de garder à l'esprit que la demande locale est certes vitale pour nos producteurs, sans oublier que les exportations de leurs produits permettent de consolider leurs activités en région donc de générer des retombées pour les communautés locales. »

La nouvelle Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, constitue une marque de confiance envers les producteurs et les transformateurs de l'agroalimentaire du Québec, lesquels sont toujours au rendez-vous puisqu'ils s'impliquent au quotidien pour fournir des aliments de qualité qui nourrissent les Québécois. Une responsabilité qu'ils continueront d'assumer avec fierté et détermination auprès des institutions québécoises.

Rappelons que Sollio Groupe Coopératif avait présenté au printemps son plan pour la relance économique du secteur agroalimentaire qui encourageait notamment la mise en place de circuits d'approvisionnement courts et locaux au Québec tel que présenté aujourd'hui. Rappelons également un élément qui aurait un effet de levier économique important, celui de mesures d'assouplissement dans l'octroi de contrats d'achats gouvernementaux qui permettraient de faciliter l'accès des PME locales aux contrats publics, tout en maximisant les retombées régionales en période de relance économique. Pour consulter notre plan de relance économique du secteur agroalimentaire, veuillez cliquer ici.

À PROPOS DE SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF : LA PLUS IMPORTANTE COOPÉRATIVE AGRICOLE CANADIENNE AUX RACINES QUÉBÉCOISES.

Fondé en 1922, Sollio Groupe Coopératif (auparavant La Coop fédérée) est parmi les plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec, l'unique coopérative d'approvisionnement agricole pancanadienne et la 27e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Répartie dans plusieurs provinces canadiennes, elle représente plus de 122 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans 50 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation. Elle emploie plus de 15 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 7,282 milliards de dollars. Ses activités se déploient en trois divisions : Olymel S.E.C., Sollio Agriculture et Groupe BMR inc.

Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif, visitez le www.sollio.coop.

