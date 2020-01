Stratégie « Montréal inclusive au travail » - Coup d'envoi de la campagne « Journée Portes fermées »

MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le coprésident national du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt, Shahir Guindi, donnent le coup d'envoi à une campagne d'envergure visant à sensibiliser le milieu des affaires montréalais à son rôle dans la réussite de l'intégration professionnelle des personnes immigrantes.

Intitulée « Journée Portes fermées », cette campagne de sensibilisation s'échelonnera sur quatre semaines et sera ponctuée de diverses actions, notamment sur les réseaux sociaux (#portesfermees) et sur le site web PortesFermees.ca . La campagne a été lancée aujourd'hui, au Complexe Desjardins, avec le dévoilement d'une installation éphémère. Le public est invité à découvrir dix portes qui illustrent les défis auxquels font face les personnes immigrantes lors de leur intégration au marché de l'emploi. Shahir Guindi agira à titre de co-porte-parole de la campagne « Journée Portes fermées », aux côtés de la mairesse de Montréal.

« Avec la Journée Portes fermées, nous souhaitons sensibiliser et mobiliser le milieu des affaires, ainsi que les travailleurs et travailleuses, pour faire de l'accueil et de l'intégration professionnelle des personnes immigrantes une priorité commune. Il ne fait aucun doute que l'accès à des emplois de qualité est le gage d'une intégration réussie, de même qu'un levier de développement pour l'économie montréalaise. Aujourd'hui, 60 % des personnes immigrantes s'établissent dans la métropole lorsqu'elles arrivent au Québec. C'est une grande richesse d'accueillir ces personnes qui viendront, de par leurs talents, leur créativité et leur culture, contribuer à l'essor des entreprises et des institutions, ainsi qu'à la vitalité de Montréal », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« C'est la volonté du gouvernement du Québec de faciliter la pleine participation des personnes immigrantes au marché du travail et à la société québécoise. Le gouvernement du Québec est entièrement dédié à cet objectif et nous appuyons les différentes initiatives en ce sens. C'est en travaillant ensemble et en unissant nos efforts que nous pouvons mieux favoriser le succès des personnes immigrantes », a déclaré le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette.

« Cet événement me donne l'occasion d'exprimer ma gratitude envers notre ville et notre province pour les occasions qui m'ont été offertes, ainsi qu'à d'autres, au cours des dernières années. Cette initiative exceptionnelle nous rappelle l'importance d'offrir des emplois de qualité et des occasions d'avancement à toutes et tous. Cela contribue à la vitalité et au succès économique de notre ville. Des portes demeurent malheureusement encore fermées et nous devons contester cette réalité vigoureusement. Un marché de l'emploi plus inclusif profitera à toutes et tous. Je salue le leadership de la mairesse Valérie Plante, qui a su mobiliser le milieu des affaires afin de faire de l'intégration professionnelle des personnes immigrantes une priorité commune », a soutenu Shahir Guindi.

Montréal inclusive au travail

La campagne « Journée Portes fermées » est le premier de trois volets de la stratégie Montréal inclusive au travail, lancée par la Ville de Montréal en juin 2019. Cette campagne est rendue possible grâce à l'appui financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Dans le cadre de cette stratégie, plus d'une dizaine d'organisations et d'institutions montréalaises d'envergure ont été invitées à faire partie du Cercle montréalais des employeurs. Le but de cette initiative est de mobiliser les leaders de la communauté des affaires en vue d'accélérer, d'ici 2021, l'intégration professionnelle et la rétention de la population immigrante montréalaise au marché de l'emploi. La Banque Nationale du Canada, Busbud, Centraide du Grand Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Ile-de-Montréal, la Commission de la construction du Québec (CCQ), Deloitte Canada, Desjardins, Frank And Oak, METRO, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Publicis Montréal, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Sollio Agriculture, la Société de transport de Montréal, l'Université du Québec à Montréal et le Y des femmes de Montréal ont intégré le Cercle montréalais des employeurs.

La Ville de Montréal entend jouer un rôle clé dans la réussite de l'intégration professionnelle des personnes immigrantes. Son service des ressources humaines déploie ainsi des actions structurantes pour favoriser l'intégration professionnelle des personnes immigrantes au sein de l'administration municipale. Son service du développement économique met pour sa part en place des mesures encourageant l'entrepreneuriat et l'intégration dans le milieu de l'emploi des personnes issues de l'immigration.

Rappelons que si le taux de chômage pour les personnes nées au Québec est de 5,1%, il est pratiquement le triple pour les personnes issues de l'immigration récente.

