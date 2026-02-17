Stratégie industrielle de défense du Canada : des investissements générationnels qui exigeront une exécution à la hauteur

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la Stratégie industrielle de défense du Canada, dévoilée aujourd'hui à Montréal par le premier ministre du Canada, Mark Carney, accompagné de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly, et du ministre de la Défense, David McGuinty. La Stratégie prévoit un réinvestissement historique dans les Forces armées canadiennes, mais surtout la création d'une industrie et de chaînes de valeur aux retombées économiques majeures pour le Canada.

Cette stratégie était grandement attendue, le contexte géopolitique imposant des investissements historiques dans le secteur. Elle représente une occasion de renforcer la sécurité nationale, de relancer notre secteur manufacturier et de rehausser massivement les investissements en R-D et l'innovation au pays.

La Chambre salue l'objectif annoncé aujourd'hui de réaliser 70 % des achats militaires au Canada, dont 85 % en aérospatiale. Montréal étant le troisième pôle aérospatial au monde, le savoir-faire de nos entreprises et centres d'innovation sera stratégique pour réaliser les ambitions canadiennes en défense.

« Aujourd'hui, la défense nationale et le développement économique ne peuvent plus être pensés en silos : ils avancent ensemble. Cette stratégie reconnaît clairement que la souveraineté du Canada repose sur une base industrielle et technologique forte. Montréal et le Québec disposent déjà d'atouts majeurs en aérospatiale, en intelligence artificielle, en cybersécurité et en fabrication avancée. Il faut maintenant transformer cette ambition en projets concrets et en retombées structurantes pour nos entreprises », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les investissements annoncés sont considérables, mais leur impact dépendra de la vitesse d'exécution. Il faudra un appareil administratif capable de prendre des décisions rapidement, un corridor accéléré pour les entreprises innovantes et une capacité à décaisser les fonds sans délais inutiles. Nos entreprises, en particulier nos PME, qui représentent la grande majorité du tissu économique, doivent pouvoir se mobiliser rapidement et investir en toute confiance. L'agilité administrative sera un facteur déterminant de réussite », a ajouté Isabelle Dessureault.

La Chambre insiste également sur l'importance de la commercialisation de la recherche et du développement. Le secteur canadien de la défense est déjà l'un des plus intensifs en R-D au pays. Pour maximiser les retombées économiques et technologiques, les innovations issues des centres de recherche doivent être systématiquement intégrées au sein des entreprises et aux chaînes d'approvisionnement.

« Nous avons devant nous une occasion historique. L'enjeu, maintenant, est clair : transformer cette capacité d'innovation en valeur économique tangible. Les innovations issues de nos centres de recherche doivent être systématiquement commercialisées, intégrées aux entreprises et ancrées dans nos chaînes d'approvisionnement stratégiques. Face à un investissement fédéral de plus d'un demi-billion de dollars sur dix ans, nous avons la responsabilité collective de renforcer notre souveraineté économique, de structurer une base industrielle plus résiliente et de positionner nos entreprises comme des leaders mondiaux », a conclu Isabelle Dessureault.

La ministre Mélanie Joly sera à la Chambre demain afin de présenter cette stratégie à la communauté d'affaires montréalaise. Pour en savoir plus, consultez la page de l'événement sur notre site Web.

