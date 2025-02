Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2025-2029 - Agir en complémentarité au bénéfice des Québécois

QUÉBEC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer aujourd'hui la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2025-2029. Cette nouvelle mouture se distingue par la volonté encore plus présente du gouvernement de répondre sur une base régionale aux priorités déterminées et élaborées par les élus municipaux, en collaboration avec plusieurs ministères et organismes gouvernementaux.

Pour la première fois, c'est aux conférences administratives régionales (CAR) à qui revient la responsabilité d'établir la réponse gouvernementale aux priorités du milieu municipal. Elles s'assureront de la cohérence entre les attentes des élus et des acteurs socioéconomiques ainsi que l'ensemble des politiques, des stratégies et des interventions gouvernementales en matière de vitalité du territoire.

Le gouvernement travaillera avec les élus afin de développer les outils et les ressources nécessaires pour relever les défis de chacun de leur territoire ainsi que pour répondre à leurs besoins et leurs réalités. Il misera sur une étroite collaboration entre les élus, les divers partenaires et les ministères et organismes gouvernementaux.

Pour soutenir le milieu municipal et leurs partenaires, des leviers financiers continueront à être mis à leur disposition afin de favoriser le développement local et régional, notamment le Fonds régions et ruralité, qui est doté d'une enveloppe de 1,3 G$ sur cinq ans.

Priorités

La Stratégie s'articule autour de trois grandes orientations :

Des communautés mieux outillées pour plus de vitalité; Un gouvernement à l'écoute des territoires; Des interventions ciblées sur des priorités déterminées en région.

Dans le cadre de la troisième orientation, 98 priorités ont été identifiées. Elles sont le reflet des préoccupations des élus et des acteurs de chacune des régions du Québec, comme l'habitation, l'adaptation aux changements climatiques, le développement socioéconomique et la main-d'œuvre.

Prochaines étapes

Au cours des prochaines semaines, une feuille de route nationale et 18 plans d'action régionaux seront annoncés. Ils permettront à tous d'orienter leurs efforts afin de mieux s'adapter aux réalités des communautés du Québec.

Citation :

« Avec cette nouvelle Stratégie, je suis fière que nous allions encore plus loin pour intégrer la vision et les priorités de chacune de nos magnifiques régions à travers le Québec. Nos élus municipaux jouent un rôle primordial en matière d'occupation et de vitalité des territoires. Ils ont établi des priorités déterminantes pour dynamiser leur territoire et offrir des milieux de vie de qualité à leurs citoyens dans une vision à long terme. Notre gouvernement s'engage à continuer de soutenir le milieu municipal et leurs partenaires pour favoriser le développement local et régional. L'engagement de toutes les parties est un gage de réussite. Je remercie donc toutes les personnes qui sont engagées et qui s'impliqueront dans cette démarche importante pour l'avenir du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

La pérennité de la Stratégie est assurée par la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires . Cette loi a pour objet de contribuer à l'occupation et à la vitalité des territoires, en adaptant le cadre de gestion des ministères et organismes et en conviant les élus municipaux à agir en faveur de l'occupation et de la vitalité des territoires.

. Cette loi a pour objet de contribuer à l'occupation et à la vitalité des territoires, en adaptant le cadre de gestion des ministères et organismes et en conviant les élus municipaux à agir en faveur de l'occupation et de la vitalité des territoires. Notons que chaque CAR a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes ou entreprises du gouvernement et la cohérence de leurs actions à l'échelle de la région, particulièrement en matière d'occupation et de vitalité des territoires.

