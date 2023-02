STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2023-2028 - La FCCQ plaide pour un État québécois innovant, cohérent et aux pratiques exemplaires

MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À l'occasion des consultations particulières qui se terminent aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) demande au gouvernement du Québec d'être plus exigeant envers lui-même afin de véritablement donner l'exemple, dans le cadre des consultations en cours sur la prochaine Stratégie gouvernementale de développement durable.

« L'État est de plus en plus exigeant envers les entreprises. Le moment est venu qu'il soit plus exigeant envers lui-même, et ainsi, donner l'exemple en matière de développement durable. Nous appuyons les objectifs présentés dans le projet soumis à la consultation, mais nous y proposons plusieurs ajouts, notamment en matière de bâtiment vert, d'érosion des berges et de marchés publics », a mentionné Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Le critère du plus bas soumissionnaire est un énorme frein à la création d'un État exemplaire. La SGDD 2023-2028 doit être l'occasion de mettre ce concept au rancart et de le remplacer par des critères d'octroi de contrats intelligents, en misant sur la performance environnementale et écoénergétique, l'innovation et la durabilité. Le secteur privé est prêt à ce changement, mais c'est le secteur public qui traîne malheureusement de la patte », a imagé Charles Milliard.

La FCCQ considère l'innovation et l'économie verte comme étant fondamentales pour le succès de la SGDD 2023-2028, pilotée par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

La publication récente du Guide pour la décarbonation des entreprises de la FCCQ, réalisée à la demande de nos membres, témoigne de la forte demande du secteur privé pour des actions structurantes permettant d'améliorer leur bilan carbone. Nous recommandons de simplifier l'accès aux programmes gouvernementaux en innovation et en décarbonation, et d'assurer une meilleure prévisibilité de ces programmes.

Les enjeux des travailleurs et de l'entrepreneuriat issus de la diversité occupent une place importante dans le projet de stratégie, ce qu'appuie la FCCQ. L'intégration de la main-d'œuvre et de l'entrepreneuriat issus de milieux sous-représentés est non seulement souhaitable; c'est une question de compétitivité dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre que traverse l'économie. Nous recommandons de bonifier cette orientation en y mettant davantage en valeur les initiatives émanant du secteur privé et associatif, notamment en matière de relations économiques avec les peuples autochtones.

La FCCQ souligne toutefois la question des objectifs potentiellement contradictoires entre les différentes orientations de la SGDD et celles d'autres stratégies et politiques gouvernementales, notamment en matière de production et de transformation de nos ressources naturelles ou encore d'aménagement du territoire. La recommandation principale qu'elle propose en réponse à ce défi est de faire de la « cohérence », le maître-mot en la matière.

