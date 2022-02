Stratégie de réconciliation - Montréal lance deux appels à projets pour les artistes autochtones

MONTRÉAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, lance deux appels à projets s'adressant aux artistes autochtones afin d'augmenter la visibilité de leur pratique artistique et de susciter le nécessaire dialogue entre les cultures. Les deux appels sont financés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Par sa stratégie de réconciliation, Montréal met en place les conditions pouvant contribuer au développement des cultures autochtones, à la diffusion et à la mise en valeur de projets d'artistes autochtones et des pratiques culturelles autochtones au sein de son territoire.

Soutenir un premier projet en art éphémère

Cet appel à projets vise à soutenir des artistes autochtones du Québec, qui vivent ou qui sont actifs artistiquement à Montréal, dans la réalisation d'un premier projet d'intégration d'œuvre d'art public, en collaboration avec un mentor autochtone. Les lauréats de l'appel à projets bénéficieront d'un encadrement professionnel. Les œuvres, dont l'échelle, la portée et le support varient, peuvent être de type classique, performatif ou événementiel. Les nouvelles créations sont souhaitables. Le budget moyen des projets attendus, à préciser selon leur envergure, est de 10 000 $. La date limite pour la réception des dossiers est le 6 mai à midi. Pour déposer un projet : cliquez ici.

Développer l'art mural en contexte de réconciliation

Cet second appel à projets s'adresse aux organismes sans but lucratif autochtones, aux créateur.trices autochtones du Québec qui vivent ou qui sont actifs artistiquement à Montréal et aux collectifs artistiques autochtones. Les projets sélectionnés bénéficieront d'un mentorat dans l'élaboration des dossiers et dans la réalisation des projets afin d'offrir aux mentoré.es une sécurisation culturelle et des occasions d'échanges en lien avec l'art mural afin de favoriser le développement d'un réseau professionnel. Le budget moyen des projets attendus, à préciser selon leur envergure, est de 25 000 $. La date limite pour la réception des dossiers est le 20 juin à 23 h 59. Pour déposer un projet, cliquez ici.

Citations

« Montréal reconnaît la place et l'apport que la population autochtone occupe dans le tissu culturel de la ville. Avec ces appels à projets, nous posons un geste concret pour soutenir les artistes et les cultures autochtones en milieu urbain et pour les rendre visibles sur le territoire. Trouver l'art sur son passage, prendre conscience de la présence de l'autre, c'est une forme de dialogique entre autochtone et allochtone que nous voulons encourager dans une optique de réconciliation », a souligné la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« La toute première Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, adoptée en 2020, est aujourd'hui en phase de réalisation. Voici un un geste concret que nous posons pour la mise en valeur, le développement et le rayonnement des cultures autochtones, de ses artistes contemporains et de ses artisans. Notre ville est un lieu de rencontres et d'histoire millénaire que nous devons raconter dans nos rues », a ajouté la conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones, Alia Hassan-Cournol.

«Le développement culturel est indissociable du développement social. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à mettre en valeur le dynamisme des communautés autochtones. L'entente de développement culturel conclue entre notre gouvernement et la Ville de Montréal participe au dynamisme culturel et à la vitalité des communautés autochtones. En faisant rayonner les arts et les cultures autochtones, c'est toute la culture québécoise qu'on fait vivre! », a mentionné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]