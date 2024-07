Stratégie de développement des mobilités innovantes - Le gouvernement lance une consultation publique pour poursuivre son travail sur les mobilités innovantes

QUÉBEC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la tenue d'une consultation pour élaborer la première stratégie de développement des mobilités innovantes (SDMI). Cette consultation servira, notamment, à saisir les enjeux liés à ces nouvelles mobilités et à dégager des pistes de solutions.

Jusqu'au 1er octobre, les partenaires de la Politique de la mobilité durable (PMD-2030), les organisations et le grand public intéressés sont invités à répondre au questionnaire en ligne ou à déposer un mémoire afin de s'exprimer sur les moyens possibles pour assurer une mobilité plus fluide, sécuritaire et intelligente.

Les mobilités innovantes mettent de l'avant les nouvelles technologies et les façons de faire inédites dans l'objectif d'offrir des systèmes de transport efficients, personnalisés et durables. Par exemple, les vélos à assistance électrique, l'auto partage ou encore les applications de planification de trajets s'inscrivent dans cette catégorie.

L'élaboration de cette stratégie est une des mesures du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, lancé le 22 août 2023, et contribue à atteindre certains objectifs de la Politique de mobilité durable

« Les Québécois sont friands d'innovation et le secteur des transports est un terreau fertile en la matière. À cette époque où de plus en plus de solutions de mobilité durable émergent, notre gouvernement est fier de s'associer au développement de telles innovations et de s'assurer que nos réseaux de transport voient leur sécurité et leur efficacité accrues grâce à ces nouvelles technologies. Pour y parvenir, j'invite ainsi tous les Québécois à contribuer à l'élaboration de la stratégie de développement des mobilités innovantes. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les mobilités innovantes englobent : Les nouvelles mobilités, c'est-à-dire l'ensemble des modes, véhicules ou services de transport qui complètent l'offre de mobilité traditionnelle. Les nouvelles mobilités comprennent, par exemple l'autopartage, le vélopartage, le covoiturage, les navettes fluviales, les gyroroues, etc. La mobilité intégrée, c'est-à-dire une approche de gestion de la mobilité fondée sur diverses options de transport qui facilite et optimise le déplacement des personnes ou des marchandises, pour un itinéraire donné, par exemple à travers une application numérique. Les systèmes de transport intelligents (STI), qui désignent des dispositifs numériques visant à améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport. Les véhicules automatisés et connectés, soit les véhicules capables d'effectuer partiellement ou totalement les manœuvres de conduite, tout en échangeant des messages numériques avec d'autres dispositifs de communication.

La création de services de mobilité innovante pour les citoyens et les entreprises requiert une action concertée du gouvernement, du milieu municipal ainsi que des différents responsables de services de transport, pour le transport tant des personnes que des marchandises.

La mise en place de projets pilotes comme celui encadrant les appareils de transport personnel motorisés (ATPM) est une des initiatives possibles de réglementation qui seront couvertes dans la SDMI.

Pour participer à la consultation publique sur les mobilités innovantes

Plan d'action en sécurité routière 2023-2028

Politique de mobilité durable - 2030

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724