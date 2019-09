Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal va de l'avant avec le développement de logements sociaux dans le projet MIL Montréal

MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry, annoncent l'achat d'un terrain situé sur le site du projet MIL Montréal afin d'y développer des logements sociaux et communautaires.

« Le projet MIL Montréal est une occasion unique de transformer une vaste friche industrielle en un nouveau quartier durable, vert et mobile. Mais il était primordial pour notre administration que ce secteur soit accueillant et accessible pour toute la population, autant pour les personnes à revenus modestes que pour les familles. Nous nous sommes dotés, à la Ville, d'outils pour nous assurer que tous puissent trouver leur place et ce projet ne fera pas exception. Je suis contente d'annoncer que nos actions portent fruits. En faisant l'acquisition d'un terrain de l'Université de Montréal, pas moins de 95 nouveaux logements sociaux et communautaires pourront être développés », affirme la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« À la Ville, nous innovons et nous agissons afin de favoriser le développement de projets immobiliers sociaux et abordables sur notre territoire et ainsi améliorer la qualité de vie de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Le MIL Montréal permettra de consolider un quartier résidentiel d'environ 1300 logements, dont 30 % seront à des fins abordables et sociales. Ce projet permet de créer un environnement diversifié et inclusif où tous peuvent y trouver un toit décent, confortable et convivial », déclare Robert Beaudry.

La Ville de Montréal a acheté le terrain situé dans l'arrondissement d'Outremont pour une somme de 1,2 M$. Elle le revendra à un organisme communautaire qui s'occupera de la construction des logements ainsi que de la gestion du bâtiment.

Cette action s'inscrit dans la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables de la Ville de Montréal. Depuis son lancement, des milliers de logements sociaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, sur le territoire montréalais. Parmi les projets annoncés, soulignons le projet de coopérative d'habitation Gonthier, à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (36 logements), le développement de 15 logements par Sidalys dans Ville-Marie, ainsi que la construction de la coopérative de solidarité Les Voisins de Viau-Robert, à Saint-Léonard, qui offrira 197 nouveaux logements à la population.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Audrey Gauthier, Relationniste, Ville de Montréal, 514 872-7308