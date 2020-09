Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal procède à une acquisition importante dans Parc-Extension

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins grandissants en habitation dans la métropole et plus spécifiquement dans le quartier Parc-Extension, le comité exécutif de la Ville de Montréal utilise pour la première fois son droit de préemption dans l'objectif de créer du logement social. Par cette disposition législative, la Ville s'engage à acquérir l'immeuble vacant situé au 7290 et 7300, rue Hutchison, d'une superficie de 887 m², au coût de 6,5 M$.

« Ce droit de préemption nous permet de saisir une occasion et d'investir dans le logement social, pour lequel les besoins sont criants. Si la Ville n'agit pas de façon tangible dans des secteurs en transformation comme Parc-Extension, les populations les plus vulnérables seront contraintes de se déplacer, ce que nous voulons éviter. Nous sommes très fiers d'utiliser de nouveaux outils pour endiguer ces phénomènes qui sont difficiles à contrôler, mais qui sont une priorité pour notre administration », a expliqué Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

L'acquisition et la rénovation de cet édifice permettront la création d'une quarantaine d'unités de logement destinés aux familles et aux personnes seules, dans un secteur central de la Ville, desservi par une abondance de transport en commun, d'établissements d'enseignement et de commerces de proximité.

L'arrivée du campus MIL et des étudiants dans le secteur Parc-Extension a entraîné une transformation importante du parc locatif. Par cette transaction, la Ville de Montréal contribue à son engagement d'offrir aux résidents du secteur, 225 nouveaux logements sociaux, à termes. Pour atteindre cet objectif, plus de 120 lots dans le quartier Parc-Extension et aux abords du campus MIL ont été préemptés pour des projets de logement social et communautaire.

« Le secteur Parc-Extension accuse un retard important en développement de logement social et nous devons y mettre les bouchées doubles. Avec l'arrivée du campus MIL dans Parc-Extension, nous devions nous doter d'outils pour protéger les populations qui habitent le quartier et qui veulent y rester. L'application de ce droit de préemption nous permet de maintenir cet immeuble au centre de la communauté de Parc-Extension et de préserver la mixité de ce secteur, tant appréciée des résidents », a ajouté Rosannie Filato, conseillère du district Villeray.

En février 2020, la Ville de Montréal est devenue la première Ville du Québec à se doter d'un droit de préemption à des fins de logements sociaux et communautaires. Cet outil permet à la Ville de Montréal d'avoir un impact structurant sur le marché locatif montréalais, en lui permettant de se substituer à l'acheteur et d'acquérir un immeuble ou un terrain aux mêmes conditions. Cet outil favorise le développement stratégique de l'offre en habitation sur le territoire de Montréal, et s'ajoute à la stratégie 12 000 logements sociaux et abordables et au Règlement pour une métropole mixte, permettant à la Ville de Montréal d'être encore plus proactive dans le domaine de l'habitation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

