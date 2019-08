Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal agit pour développer du logement social à Parc-Extension

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, annoncent l'achat d'un bâtiment vacant dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension afin d'y développer des logements sociaux et communautaires.

« L'habitation est une priorité pour notre administration et nous investissons massivement afin d'améliorer la qualité de vie de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Nous avons mis en place une stratégie complète qui permet de nous donner les outils pour développer du logement social, communautaire, abordable et familial sur le territoire. Parmi nos outils, nous avons réservé une enveloppe de 50 M$ pour financer l'acquisition d'immeubles dans le but de réaliser des logements sociaux et communautaires. C'est grâce à cette initiative que nous pouvons acquérir aujourd'hui l'immeuble de Parc-Extension dans le but d'y développer des logements sociaux et communautaires. Nous allons poursuivre nos actions afin d'offrir un toit décent, confortable et accessible aux résidentes et résidents », affirme Mme Plante.

La Ville de Montréal fait l'acquisition du bâtiment sis au 8600-8618, avenue de l'Épée, situé dans le quartier Parc-Extension, pour la somme de 1,8 M$. Ce site représente une occasion intéressante en raison de sa localisation, de sa superficie et de son potentiel de développement, une trentaine de logements sociaux et communautaires pouvant y être aménagés. La Ville de Montréal compte revendre l'immeuble à un organisme communautaire qui assurera la construction des logements sociaux et communautaires au cours des prochaines années.

« Le quartier Parc-Extension est l'un des quartiers les plus densément peuplés au Canada et où l'on retrouve un grand nombre de familles à faibles revenus. Sur ce territoire qui se transforme à vive allure, les besoins pour des logements sociaux et abordables sont très grands. Cette acquisition est une occasion à ne pas manquer pour transformer un bâtiment en un nouveau chez-soi pour une trentaine de ménages, dont de nombreuses familles. Nous sommes à l'écoute de la population et nous poursuivons notre travail afin de créer des occasions de développement répondant aux besoins des Montréalaises et des Montréalais », souligne M. Beaudry.

