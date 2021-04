Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 - Livraison d'un ensemble immobilier de 197 unités à la Coopérative d'habitation les Voisins de Viau-Robert

MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec (SHQ) sont heureuses d'annoncer la livraison d'un ensemble immobilier de 197 unités à la Coopérative d'habitation les Voisins de Viau-Robert, réalisé au coût de 44 458 508 $, dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal. L'emménagement des locataires a débuté le 12 mars dernier.

Situé sur l'ancien site du Domaine Renaissance, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, ce projet est composé de deux bâtiments de 7 étages ainsi que d'un bâtiment de 3 étages avec rez-de-jardin abritant 26 maisonnettes sur deux niveaux, comprenant 4 chambres chacune. Le projet de 197 unités permettra de loger une centaine de familles puisque la moitié des logements possèdent 3 chambres et plus.

La livraison de cet ensemble s'inscrit dans le développement et la consolidation de tout un quartier résidentiel avec espaces commerciaux de plus de 900 unités, en conformité avec la Stratégie d'inclusion du logement abordable dans les grands projets. Ce projet permettra de revitaliser et de créer un tout nouveau milieu de vie dans un secteur connu pour les nombreuses interventions de la Ville en matière de salubrité dont il a fait l'objet.

« Je félicite les responsables de la Coopérative les voisins Viau-Robert, et leurs partenaires, qui peuvent être fiers du travail accompli. Par ses valeurs de solidarité, d'inclusion et de prise en charge individuelle et collective, cette coopérative saura créer un nouveau quartier dynamique et sécuritaire où il fera bon vivre. Sur les 197 ménages de cet ensemble immobilier, jusqu'à 157 pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec. Nous sommes fiers de contribuer à cette réalisation qui permet à ces locataires d'habiter dans un milieu de vie de qualité. Cela démontre bien l'importance qu'accorde notre gouvernement au dossier du logement social. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous nous réjouissons de la réalisation du projet de la Coop d'habitation les Voisins de Viau-Robert et nous sommes fiers d'avoir contribué au financement de ce projet qui répondra à des besoins importants dans le quartier. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit de belle façon dans notre stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables, une priorité de notre administration. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires, dont la SHQ, le CMM et l'arrondissement de Saint-Léonard, et à souligner la formidable collaboration de toutes et de tous, qui aura fait de cet ambitieux projet une réalité, au bénéfice des futurs résidents et résidentes. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Depuis les 10 dernières années, l'arrondissement de Saint-Léonard ainsi que les organismes et partenaires du milieu ont travaillé très fort à mettre sur pied cette coopérative et à revitaliser le quartier. Mes collègues du conseil d'arrondissement, Lili-Anne Tremblay, Mario Battista ainsi que Dominic Perri et moi-même sommes vraiment fiers du résultat. Il s'agit d'une étape importante de franchie pour l'amélioration de la qualité de vie des résidents de ce quartier. »

Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard

« L'avènement de la Coop de solidarité les Voisins de Viau-Robert, en 2015, a été possible grâce à une formidable mobilisation de locataires, à l'accompagnement et au soutien de tous nos partenaires communautaires et financiers à divers niveaux. Grâce à sa riche caractéristique multiculturelle, à son modèle de mixité sociale et économique et surtout grâce à des valeurs de solidarité, d'entraide, de respect mutuel, de vivre-ensemble et de démocratie inclusive et participative, la Coop VVR espère servir de référence pour les futurs projets à Saint-Léonard et au-delà. »

Ginette Goabin, présidente du CA Coop VVR

« Ce projet d'envergure de 197 unités de logement, dont plus de 50 % pour les grandes familles, répond à un réel besoin dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Nous saluons l'implication des membres de la Coopérative de solidarité les Voisins de Viau-Robert. Ce projet est le résultat d'un travail de partenariat d'un ensemble d'acteurs et d'actrices engagé(e)s pour créer un milieu de vie inclusif et solidaire. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier.

« Le logement social et abordable occupe une place importante dans nos développements immobiliers. Nous sommes particulièrement fiers de la réalisation de la Coopérative les Voisins de Viau-Robert car elle est l'exemple parfait de l'intégration du volet social dans la construction d'un ensemble immobilier mixte, tant à l'échelle du quartier qu'à l'échelle de l'arrondissement. MACH et Construgep sont fiers d'avoir permis la création d'un milieu de vie de qualité pour des centaines de familles. »

Vincent Chiara, président de MACH, et Stéphane L'Espérance, président de Construgep

Faits saillants :

Le programme AccèsLogis Montréal s'inscrit dans l'entente-cadre intitulée Réflexe Montréal entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Ainsi, la Ville, par l'entremise de son programme AccèsLogis Montréal, consent une subvention de plus de 26 M$ pour la construction de cet édifice, dont 6 M$ sont remboursés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités. La Ville garantit également le prêt hypothécaire de plus de 17 M$ contracté par la coopérative.





L'arrondissement de Saint-Léonard et les acteurs sociaux et communautaires du secteur ont joué un rôle prépondérant dans la concrétisation de ce projet, notamment par le biais d'une démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) et par l'accompagnement du GRT Bâtir son quartier. En tout, plus de 10 années de travail ont été investies pour arriver à ce résultat.





La réalisation du projet a requis la création de 6 nouveaux lots privés et d'une nouvelle rue publique dans le prolongement de Jean- Nicolet , ainsi que la démolition de 21 immeubles (336 logements) en mauvais état.





, ainsi que la démolition de 21 immeubles (336 logements) en mauvais état. Les locataires qui étaient dans les immeubles à démolir, sur le futur lot de la coopérative, ont été relocalisés hors site et sur le site dans quelques immeubles à démolir dans des phases ultérieures du projet.

