MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - Héma-Québec est fière d'annoncer que son centre de dons de Lévis sera officiellement ouvert et prêt à accueillir ses premiers donneurs et donneuses dès le 10 mars prochain. Il s'agira du 13e centre de dons à voir le jour dans la province, et du tout premier sur la Rive-Sud de Québec. Ce centre, consacré exclusivement aux dons de plasma, contribuera à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en plasma. Les immunoglobulines qui en sont extraites sont des protéines essentielles à la fabrication de médicaments, utilisés notamment dans le traitement de plusieurs syndromes et maladies auto-immunes, qui affectent gravement le quotidien de milliers de Québécoises et de Québécois.

« L'ouverture du centre de dons de Lévis, c'est un geste concret pour atteindre notre objectif global et se rapprocher des donneurs. En implantant un centre au cœur de leur communauté, nous facilitons leur engagement et nous donnons à cette mobilisation déjà remarquable les moyens de grandir encore. En 2025, ce sont 4 600 personnes qui ont donné du sang dans la région », explique Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec.

Lévis, cœur de la collecte en Chaudière-Appalaches

Situé au cœur de la région de Chaudière-Appalaches et accessible par l'autoroute 20 (sortie 325), le centre offrira une localisation idéale aux résidents et résidentes de Lévis, de Bellechasse, des Etchemins et des environs, qui devaient auparavant se rendre à Québec pour effectuer un don de plasma. Avec une population de plus de 160 000 personnes, Lévis connaît une croissance soutenue. Elle offre un environnement propice à l'engagement citoyen, croit Héma-Québec.

« Les donneurs et donneuses de la région contribuent déjà avec enthousiasme à la mission d'Héma-Québec. Il faut savoir qu'en 2025, 70 collectes de sang ont été organisées sur le territoire, et la population était au rendez-vous. Ouvrir un centre de dons de plasma à Lévis, c'est reconnaître ce dévouement et permettre aux gens de la région de contribuer à sauver des vies », explique Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et au lait maternel.

Une installation moderne, à dimension humaine

Situé au 95, route du Président-Kennedy, le nouveau centre de dons permet la création d'une vingtaine d'emplois dans la région. D'une superficie de 5 700 pieds carrés, il disposera de 10 chaises de prélèvement dans un environnement chaleureux, sécuritaire et accueillant. Héma-Québec espère y recueillir quelque 15 000 dons de plasma par année.

Le plasma : au coeur de traitements essentiels

Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Il est riche en protéines, comme les immunoglobulines, qui sont à la base de plusieurs médicaments spécialisés indispensables à la survie et au mieux-être de milliers de personnes au Québec. Aujourd'hui, une cinquantaine de médicaments dérivés du plasma sont distribués par Héma-Québec - et la demande ne cesse de croître. Annuellement, c'est environ 500 000 unités qui sont envoyées aux centres hospitaliers de la province.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est près de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de produits sanguins, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des personnes malades.

