BUDGET 2025 DU GOUVERNEMENT DU CANADA : Propulsion Québec réitère l'importance de maintenir les programmes favorisant l'électrification

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe des transports zéro émission, prend acte du budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, M. François-Philippe Champagne. L'organisation reconnaît la volonté d'investir dans les entreprises canadiennes afin de stimuler la productivité et l'innovation dans un contexte économique et géopolitique marqué par de fortes turbulences. Propulsion Québec exprime néanmoins son inquiétude devant l'absence de prévisibilité liée au renouvellement de certains programmes clés pour l'électrification des transports.

« Le Canada doit garder le cap et poursuivre ses efforts en matière d'électrification. Dans un contexte mondial hautement imprévisible, la constance des politiques publiques et des programmes est notre meilleur atout pour soutenir l'innovation et protéger nos emplois. Les programmes clés pour l'électrification des transports doivent être relancés et maintenus, ils constituent une réponse stratégique pour préserver la compétitivité du marché canadien et soutenir la croissance de la filière », affirme Alexis Laprés-Paradis, président-directeur général par intérim de Propulsion Québec.



L'électrification : une tendance irréversible à laquelle le Canada doit pleinement participer

L'électrification des transports est une tendance mondiale irréversible et indiscutable. Le Canada ne peut se contenter d'en être le spectateur : il a l'occasion d'y jouer un rôle moteur, en misant sur ses atouts et ses forces industrielles.

L'annonce de la fin potentielle du programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (iVMLZE) en 2025-2026 est particulièrement préoccupante et pourrait menacer les progrès réalisés vers la décarbonation des transports, l'un des plus grands émetteurs de GES du pays. La fin du programme aurait un impact majeur sur les entreprises de fabrication locale de véhicules moyens lourds électriques. Propulsion Québec recommande la prolongation de ce programme ainsi que la reconduction du programme d'incitatifs pour les véhicules zéro émission (iZVE)

Soutenir l'innovation et la productivité en période de grande incertitude

Propulsion Québec salue néanmoins les mesures facilitant l'accès au capital et soutenant l'innovation, telles que la bonification du programme pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), le rétablissement de l'incitatif à l'investissement accéléré et le maintien des crédits d'impôt à l'investissement et à la fabrication de technologies propres.

Parmi les annonces du budget qui auront un impact positif sur l'écosystème de la mobilité durable, Propulsion Québec souligne les suivantes :

La création de la politique « Achetez Canadien » visant à sélectionner des fournisseurs canadiens, dans la mesure du possible, et à soutenir l'innovation locale ;

79,9 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le nouveau Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises ;

12 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir les nouvelles technologies dans les secteurs de l'IA, l'informatique quantique et les véhicules électriques ;

2 milliards de dollars sur cinq ans (à compter de 2026-2027) à Ressources naturelles Canada pour la création du Fonds souverain pour les minéraux critiques ;

585 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les projets liés aux minéraux critiques et stratégiques ;

371,8 millions de dollars sur quatre ans pour créer le Fonds du premier et du dernier kilomètre soutenant l'élaboration de projets de minéraux critiques et le développement de chaînes d'approvisionnement dans les segments en amont et au milieu des chaînes de valeur ;

443 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le développement de technologies innovantes de transformation des minéraux critiques, les partenariats avec les alliés du Canada et la création de nouveaux mécanismes de stockage renforçant la sécurité nationale ;

Le maintien des crédits d'impôt à l'investissement et à la fabrication de technologies propres ;

Le rétablissement de l'incitatif à l'investissement accéléré ;

La bonification du programme RS&DE et la réduction de sa lourdeur administrative ;

L'harmonisation avec les normes internationales liés aux investissements dans le développement durable.

