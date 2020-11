Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables - Montréal vend un terrain pour la construction de 48 nouveaux logements en coopérative d'habitation

MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé un projet d'acte visant la vente, au montant de 568 696 $ plus taxes, d'un terrain vacant situé dans l'arrondissement d'Outremont à la Coopérative de Solidarité Le Suroît à des fins de construction de logements sociaux et communautaires.

Cette vente permettrait à la Coopérative d'ériger un bâtiment résidentiel de 4 étages comportant 48 logements sociaux et communautaires destinés aux familles et aux personnes seules, à moyens et faibles revenus.

« La vente de ce terrain à la Coopérative de Solidarité Le Suroît s'inscrit en cohérence avec notre stratégie de développer 12 000 logements sociaux et abordables, et permet de contribuer au développement urbain durable et mixte du secteur autour du campus MIL Montréal, en offrant des logements sociaux et communautaires », a affirmé Robert Beaudry, responsable du service de la gestion et de la planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean Drapeau au sein du comité exécutif.

Le terrain, qui est localisé du côté est de l'avenue Outremont, à l'angle de l'avenue Manseau, dans l'arrondissement d'Outremont, provient de la réserve foncière de la Ville de Montréal et avait été ciblé dans le cadre de la planification du secteur afin d'assurer un développement inclusif du quartier.

« Cette étape décisive vers la réalisation d'un autre projet de logements sociaux dans Outremont résulte des efforts concertés et de la vision ambitieuse que nous avons de l'habitation dans Outremont depuis le début du mandat. Ce projet est un pas important vers la mixité sociale dans le Nouvel Outremont, ce qui sera bénéfique pour l'ensemble de notre arrondissement », a déclaré Philipe Tomlinson, maire d'Outremont.

À la suite de la vente, la Coopérative de Solidarité Le Suroît s'engage à mettre en place le projet, dont le coût total de réalisation est estimé à environ 17 M$.

Conformément à l'avancement prévu du dossier, la mise en chantier devrait débuter en décembre 2020 et la livraison des logements devrait se faire en mars 2022.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Mélanie Gagné, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]; Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591