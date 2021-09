Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables - Montréal continue d'accroître son offre en logement social : subvention exceptionnelle pour la Coopérative d'habitation Laurentienne

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer aujourd'hui l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 5,7 M$ pour un projet de logement social d'envergure initié par la Coopérative d'habitation Laurentienne, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ce soutien financier significatif s'inscrit une fois de plus dans l'engagement de la métropole d'accroître son offre de logement social et abordable sur son territoire. Déposé dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce projet vise la création de logements pour des familles et des personnes seules. La Ville de Montréal contribuera au montage financier de ce projet estimé à environ 65 M$.

« Que ce soit avec notre Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables ou avec notre Règlement pour une métropole mixte, notre administration a pris des engagements fermes pour répondre à la crise de l'abordabilité dans la métropole. Depuis les quatre dernières années, nous travaillons sans relâche pour développer des logements pour les familles. Il y a urgence d'agir, et ce projet de la Coopérative d'habitation Laurentienne répond à ces besoins pressants, en offrant aux ménages montréalais un toit qui répond à leurs besoins et qui respecte leur portefeuille. Notre administration a fait de l'habitation son chantier prioritaire, et nous allons continuer d'avancer dans cette direction », a déclaré le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

En créant une offre résidentielle diversifiée et de qualité, le projet de la Coopérative d'habitation Laurentienne s'inscrit dans l'objectif poursuivi par la Ville de Montréal de préserver une réelle mixité sociale. À cet effet, ce projet en formule coopérative qui comprend un très grand nombre d'unités, comptera également une salle communautaire.

Par ailleurs, le futur bâtiment entrera en conformité avec le nouveau règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de gaz à effet de serre (GES), adopté le mois dernier par la Ville de Montréal.

