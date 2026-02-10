TORONTO et AMSTERDAM, le 10 févr. 2026 /CNW/ - StormFisher Hydrogen Ltd. (« StormFisher ») et CarbonLeap B.V. (« CarbonLeap ») ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à soutenir la réduction des émissions de Scope 3 dans la logistique maritime transatlantique. Cette collaboration relie l'e-Méthanol certifié RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) de StormFisher aux efforts de CarbonLeap pour accélérer la décarbonisation du fret auprès de clients européens et sur les routes commerciales transatlantiques.

Le modèle proposé comble une lacune de longue date en partageant le coût de la transition des carburants marins conventionnels vers l'e-Méthanol entre les transporteurs et les propriétaires de marchandises. L'e-Méthanol de StormFisher permet de réduire l'intensité carbone sur l'ensemble du cycle de vie de plus de 85 %, tandis que l'approche « book-and-claim » de CarbonLeap permet aux propriétaires de cargaisons de revendiquer ces bénéfices indépendamment du navire ou du transporteur utilisé. Cette approche soutient les stratégies de durabilité et contribue à réduire les émissions de transport déclarées.

La réduction des émissions de Scope 3 liées au transport demeure un défi majeur pour les propriétaires de marchandises opérant au sein de chaînes d'approvisionnement complexes faisant intervenir plusieurs transporteurs. Grâce à ce partenariat, CarbonLeap offre une solution intégrée, compétitive et à faible intensité carbone pour le transport maritime, reposant sur l'e-Méthanol de StormFisher produit au Canada selon des normes reconnues par l'Union européenne. Cette collaboration élargit l'accès à des solutions de haute qualité et permet de livrer des réductions d'émissions vérifiées.

Dans ce modèle, StormFisher fournit l'e-Méthanol ; les transporteurs l'utilisent sur des traversées sélectionnées et CarbonLeap agrège la demande des propriétaires de marchandises afin de permettre le cofinancement et la comptabilisation des réductions de Scope 3. Ensemble, cet écosystème relie la production de carburant, l'exploitation des navires et une vérification fiable afin de générer un impact mesurable et évolutif sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

« Alors que les propriétaires de marchandises recherchent une diminution vérifible de leurs émissions de Scope 3, beaucoup ont été limités par l'accès à des carburants marins à faible intensité carbone », a déclaré Ashkan Shoja-Nia, vice-président exécutif, stratégie et développement des affaires chez StormFisher. « Ce partenariat leur permet d'obtenir des réductions mesurables des émissions de leur chaîne de valeur et de faire progresser leurs objectifs climatiques. »

« Les propriétaires de marchandises subissent une pression croissante pour démontrer des progrès en matière de décarbonisation des chaînes d'approvisionnement, tandis que le service de marchés mondiaux exige des solutions nouvelles et évolutives », a ajouté Bertil Duinhouwer, chef de la direction de CarbonLeap. « Cette collaboration élargit l'accès au transport maritime à faibles émissions et, grâce à des structures de coûts partagés et à des économies d'échelle, améliore l'accessibilité financière et soutient l'atteinte des objectifs climatiques sur les corridors commerciaux entre l'UE et l'Amérique du Nord. »

À propos de StormFisher

StormFisher Hydrogen Ltd., chef de file des solutions d'e-carburants, développe StormFisher Varennes, la première usine d'e-Méthanol en Amérique du Nord, à Varennes, au Québec. Stratégiquement située le long du corridor du Saint-Laurent, avec un accès direct aux voies maritimes atlantiques, l'installation est idéalement positionnée pour desservir le commerce transatlantique et les marchés européens des carburants.

Prévue pour produire plus de 70 000 tonnes par an d'e-Méthanol conforme aux exigences RFNBO, StormFisher Varennes soutiendra les transporteurs maritimes, les distributeurs de carburants et les propriétaires de marchandises à la recherche d'un accès fiable à un carburant à ultra-faible intensité carbone afin de soutenir leurs stratégies de décarbonisation à long terme.

À propos de CarbonLeap

CarbonLeap B.V. est une entreprise néerlandaise spécialisée en durabilité qui aide les organisations à réduire leurs émissions de transport de Scope 1 et de Scope 3 dans les secteurs maritime, routier, ferroviaire et aérien. Grâce à son modèle « book-and-claim », combiné à l'agrégation de la demande et à des mécanismes de financement innovants, CarbonLeap permet des progrès crédibles, évolutifs et rentables vers la carboneutralité.

CarbonLeap a récemment lancé ClubLeap, une communauté d'acheteurs à faible barrière d'entrée conçue pour informer, connecter et accélérer l'adoption de solutions de fret à faible intensité carbone. Les membres ont accès à des projets axés sur les carburants durables et les technologies émergentes générant un impact climatique mesurable.

