VARENNES, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - StormFisher Hydrogen (SFH), entreprise canadienne spécialisée dans les solutions énergétiques à faibles émissions de carbone, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Recyclage Carbone Varennes (RCV) à la suite d'un processus approuvé par le tribunal. En s'appuyant sur les infrastructures et sur l'expertise existantes de RCV, StormFisher créera la première usine de méthanol faible en carbone à grande échelle en Amérique du Nord.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie à faible teneur en carbone, StormFisher a fait ses preuves dans la réalisation et la transformation de projets complexes à grande échelle. StormFisher vise à transformer le site partiellement construit de RCV en la première usine nord-américaine de méthanol faible en carbone conforme aux normes relatives aux carburants renouvelables d'origine non biologique (RFNBO). La mise en service, prévue pour 2028, permettra d'approvisionner, sur le marché mondial, les secteurs du transport maritime, de l'aviation et de la chimie, avec du carburant à faible teneur en carbone.

« Nous souhaitions depuis longtemps nous établir au Québec, et nous sommes ravis d'avoir trouvé la bonne occasion avec ce projet. Il s'agit de bien plus qu'une acquisition : c'est un engagement envers le Québec et envers la décarbonation des industries à l'échelle locale et mondiale », a déclaré Judson Whiteside, chef de la direction de StormFisher Hydrogen.

StormFisher collaborera avec son équipe de Varennes et misera sur son expertise. Contrairement au projet initial de RCV, qui reposait sur la gazéification de la biomasse pour produire du méthanol, StormFisher utilisera de l'hydrogène propre et du CO₂ capté pour produire du méthanol à faible teneur en carbone. Cette méthode éprouvée est plus simple, plus propre, plus fiable et plus résiliente, tout en réutilisant une partie des infrastructures existantes de RCV et en réduisant les risques globaux.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à StormFisher », a déclaré David Vincent de RCV. « Grâce à leur expertise, leurs ressources et leur portée internationale, nous sommes convaincus que Varennes jouera un rôle de premier plan dans la production de carburants faibles en carbone. »

L'usine de Varennes combinera l'hydrogène issu de l'eau et de l'électricité renouvelable avec du CO₂ capté localement pour produire plus de 72 000 tonnes de méthanol faible en carbone par an. En récupérant du CO₂ auprès d'émetteurs, le projet contribuera à la réduction des émissions au Québec en transformant un sous-produit en une ressource à forte valeur. Chaque année, plus de 100 000 tonnes de CO₂ devraient être captées et valorisées plutôt que relâchées dans l'atmosphère.

Le méthanol produit à Varennes vise à soutenir la décarbonation de l'industrie maritime au Québec et dans le monde en offrant une alternative plus durable aux combustibles fossiles. StormFisher s'engage à maintenir un dialogue ouvert avec les acteurs du secteur maritime, les gouvernements et les communautés afin d'identifier de nouvelles façons d'accélérer la décarbonation du transport maritime au Québec.

StormFisher apporte une solide expérience en redressement d'entreprises, en mobilisation de capitaux internationaux et en mobilisation d'investissements directs étrangers. En repositionnant RCV à l'aide d'une technologie éprouvée, l'entreprise réduit les risques et s'assure que l'usine devienne une pierre angulaire de la chaîne d'approvisionnement mondiale en carburants à faible émission de carbone.

Le projet générera environ 75 emplois dans les domaines de la construction, des opérations, de l'administration et de la logistique. StormFisher s'engage à long terme auprès de partenaires locaux, des gouvernements et des collectivités, notamment par des échanges directs avec les citoyens et la participation à tout examen environnemental requis.

« Nous voulons être un voisin de confiance et être appréciés à Varennes », a ajouté M. Whiteside. « Nous nous engageons à écouter, à collaborer et à faire en sorte que ce projet apporte des retombées durables. »

À propos de StormFisher Hydrogen

StormFisher Hydrogen développe, détient et exploite des projets d'hydrogène renouvelable et de carburants durables à grande échelle à travers l'Amérique du Nord, approvisionnant les marchés mondiaux. Grâce à sa grande expertise en développement de projets, en exécution et en financement, StormFisher Hydrogen collabore avec les gouvernements, les collectivités et les industries pour accélérer la décarbonation des secteurs difficiles à décarboner.

