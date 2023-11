TORONTO et GATINEAU, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan, est heureuse d'annoncer que Stone Group, une société de Converge a obtenu le statut de partenaire Titanium auprès de Dell Technologies

Le statut de partenaire Titanium décerné par Dell est le palier supérieur du programme des partenaires de Dell, un honneur que Stone Group a obtenu en répondant à des normes élevées en matière de seuil de revenus et exigences de formation rigoureuses. En atteignant ce niveau de partenariat, Stone Group a démontré une compréhension approfondie du portefeuille de Dell et un niveau élevé de compétence dans les produits de Dell, ce qui a permis à l'entreprise d'offrir davantage de services et d'expertise aux clients. En tant que partenaire Titanium, Stone Group est également certifié pour ses compétences dans les domaines des solutions APEX, Core Client et Latitude Rugged et solutions de réseautage, de serveurs et de stockage.

« Converge est ravi d'annoncer que Stone Group a obtenu le statut de partenaire Titanium auprès de Dell », a déclaré John Teltsch, directeur des revenus de Converge. « Parallèlement à notre statut Titanium en Amérique du Nord, le fait que Stone Group ait obtenu ce partenariat de haut niveau avec Dell au Royaume-Uni améliorera grandement notre capacité à mieux servir nos clients de Dell partout dans le monde. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Dell en tant qu'entreprise de Converge, et de pouvoir offrir une gamme plus étendue de solutions de dispositifs clients et de serveurs adaptées aux besoins de nos clients », a déclaré Simon Harbridge, chef de la direction de Stone Group, une société de Converge.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

