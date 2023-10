VARENNES, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO), filiale d'Hydro-Québec et fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) entièrement intégrés, est ravie d'annoncer qu'elle s'est vu décerner le prix Landmark Application of Energy Storage Award 2023 d'Energy Storage Canada. EVLO a été choisie pour la mise en application innovante et révolutionnaire de sa technologie de stockage d'énergie à Parent, au Québec.

Une ligne de transport fournit de l'électricité à la population de ce secteur de La Tuque. Lorsque des travaux de réfection du réseau de transport ont été nécessaires, EVLO a déployé un système de stockage d'énergie d'une capacité de 20 MWh et d'une puissance de 4 MW. Rechargé la nuit, le système de stockage est utilisé le jour pour alimenter la clientèle résidentielle et commerciale de la ville pendant les travaux, limitant ainsi le recours à des génératrices diesel. Une fois les travaux achevés, le système EVLO restera en place pour permettre de gérer les pointes de consommation sur le réseau ; il servira également de source d'appoint en cas de panne. Le projet de Parent devient ainsi le premier système de stockage entièrement automatisé en Amérique du Nord à assurer la continuité du service en cas de panne du réseau de transport.

« Nous sommes vraiment très fiers du projet de Parent, dit Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. Il ouvre la voie à une mise en application innovante de stockage d'énergie qui profite à la collectivité qu'il dessert, tout en contribuant à l'avancement du secteur du stockage d'énergie. C'est un honneur pour l'équipe de recevoir cette reconnaissance de la part d'Energy Storage Canada pour son travail exceptionnel dans ce projet marquant. »

Le programme de la conférence annuelle d'Energy Storage Canada prévoit une cérémonie de remises de prix qui récompensent et célèbrent la croissance, le développement et le leadership dans le secteur du stockage d'énergie, sans égard au type de technologie utilisé.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Les systèmes à grande échelle, les logiciels de commande et les services professionnels de mise en service, de surveillance et de gestion des systèmes d'EVLO offrent un rendement, une sécurité et une fiabilité supérieurs. Les solutions de calibre mondial d'EVLO s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement, et ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec leurs clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Pour en savoir plus : https://evloenergy.com/fr

