Stimuler la productivité des entreprises manufacturières - Plus de 6,2 M$ à l'entreprise Revêtements Chemtec pour sa nouvelle usine

LAVAL, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (DEC), Mme Annie Koutrakis, annoncent un appui financier totalisant plus de 6,2 millions de dollars pour soutenir la mise en place d'une nouvelle usine des Revêtements Chemtec à Laval.

Grâce à ce financement, l'entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de revêtements de sol en résine époxy a pu agrandir ses installations, acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie et automatiser une partie de sa production. Ce projet, d'une valeur de 7,7 millions de dollars, vise à augmenter la production et à favoriser la croissance et le développement de nouveaux produits.

« Les PME, comme les Revêtements Chemtec, sont essentielles au tissu économique de la région de Laval et de tout le Québec. En investissant dans des projets de modernisation et d'automatisation, on crée de la richesse au bénéfice de toute notre collectivité. Encourager leur productivité, c'est donc un moyen efficace de propulser notre économie! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui dynamiseront la région de Laval. Je suis heureuse que les appuis financiers accordés aux Revêtements Chemtec leur permettent de franchir une nouvelle étape dans leur croissance, avec la modernisation de leurs installations grâce à des équipements hautement technologiques. Ces nouveaux équipements permettront d'augmenter considérablement la productivité de l'entreprise et de la rendre plus compétitive. C'est une excellente nouvelle pour l'économie de notre région. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le projet des Revêtements Chemtec est un exemple probant que l'innovation et l'automatisation sont des catalyseurs de croissance pour les entreprises québécoises. Grâce à son coffre à outils, dans lequel figure l'initiative grand V, Investissement Québec est résolument engagée à soutenir ces entreprises qui se tournent vers le 4.0. Avec ce nouvel investissement, les Revêtements Chemtec ont tous les outils pour être des leaders dans leur secteur. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Depuis 2013, les Revêtements Chemtec s'engagent à fournir des produits de qualité exceptionnelle, conformes aux normes les plus strictes, afin d'accompagner leurs clients dans un marché hautement compétitif. En 2019, nous avons franchi une étape majeure avec l'ouverture de notre première usine à Laval, où, grâce aux efforts soutenus de notre laboratoire interne de recherche et développement, nous fabriquons désormais la majorité des produits que nous commercialisons. Notre nouveau laboratoire de pointe, équipé des technologies les plus avancées du secteur, jouera un rôle clé en formulant des produits innovants avec une intégration interne renforcée, répondant aux besoins les plus exigeants de nos clients. Nous tenons à remercier chaleureusement les gouvernements ainsi que l'ensemble des partenaires ayant contribué à ce succès. Cette expansion marque une nouvelle étape dans notre mission : offrir des solutions durables et novatrices qui placent les Revêtements Chemtec à la pointe de l'industrie. »

Jason Bérubé, président-directeur général des Revêtements Chemtec

Faits saillants :

Fondée en 2013 sous le nom de Gestion Jason Bérubé, l'entreprise Revêtements Chemtec emploie une trentaine de personnes et propose plus de 200 produits distincts de revêtements de surface en résine époxy, qui ne contiennent aucun solvant.

L'appui du gouvernement est composé d'un prêt de 3 080 000 $ octroyé par l'entremise du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et d'un prêt de 2 200 000 $ issu des fonds propres d'Investissement Québec.

Le programme ESSOR appuie, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Le gouvernement du Canada appuie les Revêtements Chemtec avec une contribution remboursable de 950 000 $ accordée en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC . Ce soutien permet d'appuyer le client dans ses démarches d'acquisition et d'installation d'équipements de fabrication spécialisés, d'une chaîne d'emballage automatisée et d'intégration d'un système d'exécution de la fabrication. Grâce à ce projet, la croissance et la capacité de production des Revêtements Chemtec sont propulsées, le tout dans le cadre de leur démarche vers l'industrie 4.0.

appuie les Revêtements Chemtec avec une contribution remboursable de 950 000 $ accordée en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( . Ce soutien permet d'appuyer le client dans ses démarches d'acquisition et d'installation d'équipements de fabrication spécialisés, d'une chaîne d'emballage automatisée et d'intégration d'un système d'exécution de la fabrication. Grâce à ce projet, la croissance et la capacité de production des Revêtements Chemtec sont propulsées, le tout dans le cadre de leur démarche vers l'industrie 4.0. Le programme CERI de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

