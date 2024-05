Stimuler l'innovation pour favoriser l'accès aux soins de santé en région éloignée - Le CTS lance le programme Harfang, propulsé par Desjardins

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que le CTS - Catalyseur Technologie Santé lance Harfang, propulsé par Desjardins. Ce programme de relais technologique en santé vise à répondre aux besoins particuliers d'accès aux soins en région éloignée. Le CTS souhaite jouer le rôle de catalyseur et d'intégrateur en déployant des innovations technologiques éprouvées et adaptées aux particularités régionales pour ainsi favoriser l'accessibilité, l'équité et la continuité des soins de santé.

Au Québec, près d'une personne sur cinq réside dans une région rurale éloignée ou isolée et n'a pas le même accès aux soins de santé qu'une personne qui demeure près d'un grand centre urbain.

Le programme Harfang, propulsé par Desjardins est rendu possible grâce à l'appui du Mouvement Desjardins, par le biais de son Fonds du Grand Mouvement.

Le partenariat entre le CTS et le Mouvement Desjardins est l'aboutissement d'une collaboration de longue date. Le CTS, depuis plus de 15 ans au service du développement de technologies innovantes issues de l'entrepreneuriat québécois, agira en tant que maître d'œuvre pour faciliter le maillage entre les milieux preneurs et les entreprises impliquées. Desjardins sera un partenaire financier stratégique.

Le CTS tient à remercier ses partenaires financiers de longue date, soit le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus sur le projet Harfang, visiter https://ctssante.com/harfang.

CITATIONS

« Je me réjouis de cette collaboration avec le Mouvement Desjardins. Cela fait plus de 15 ans que le CTS catalyse le développement technologique et contribue à nourrir l'écosystème d'innovation en santé. Nous allons non seulement voir naître des partenariats structurants et renforcer celui que nous entretenons de longue date avec Desjardins, mais surtout en faire profiter ceux et celles qui en ont le plus besoin. Je suis convaincu que ce programme peut mener à une modification durable et équitable de notre écosystème de santé », soutient Jean-Pierre Robert, président-directeur général du CTS.

« Par cet appui majeur du Fonds du Grand Mouvement, Desjardins contribue à l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les personnes qui résident dans les régions éloignées du Québec. Nous croyons fermement que les avancées technologiques favoriseront l'accessibilité des soins et qu'elles feront émerger des solutions qui permettront de résoudre les problèmes d'équité en santé. C'est donc avec fierté que nous propulsons le programme Harfang, qui vise à offrir davantage de services à celles et ceux qui en ont besoin, et ce, aux quatre coins de la province », affirme Marc Villeneuve, vice-président, Développement et rayonnement des affaires, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

À propos du CTS - Catalyseur Technologie Santé

La mission du CTS est de catalyser la croissance des entreprises en démarrage en sciences de la vie, plus particulièrement en technologie médicale et en santé numérique, dans le but d'offrir des services d'accélération sur mesure. De concert avec les accélérateurs et incubateurs et d'autres partenaires actifs de l'écosystème, le CTS appuie les entreprises lors des étapes essentielles de la commercialisation et du financement. Il facilite l'accès à un écosystème complexe et dynamique regroupant les acteurs et actrices clés de la médecine et des affaires.

Vision : Être l'un des accélérateurs les plus performants dans le domaine des technologies de la santé au Canada, et ce, dans le but de créer des fleurons nationaux qui contribueront à mettre en place la promesse de la médecine 4P, c'est-à-dire une médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative.

https://ctssante.com/

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Marie-Hélène Grenier, Relations publiques pour le CTS - Catalyseur Technologie Santé, 514 886-5868, [email protected] ; Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]