« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir ces avocats remarquables chez Stikeman Elliott, d'affirmer Jeffrey Singer , président du conseil du cabinet. Malgré notre croissance, les besoins de nos clients demeurent une priorité absolue, et l'ajout au cabinet d'avocats très respectés et expérimentés comme Allison, Kevin et Meghan vient renforcer notre engagement à offrir des solutions de la plus haute qualité et des plus créatives pour faire avancer les objectifs de nos clients. Nous sommes ravis de la valeur considérable qu'ils apporteront à leurs groupes respectifs. »

Allison Kuntz, qui se joint au cabinet à titre d'associée au sein du groupe Litige et règlement de différends, est une éminente avocate comptant plus de 15 ans d'expérience en plaidoirie. Allison possède une expérience particulière en actions collectives dans l'Ouest canadien, ayant notamment dirigé un certain nombre de dossiers touchant la responsabilité du fait des produits et une action collective en matière de fixation des prix.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à l'équipe d'avocats du bureau de Calgary de Stikeman Elliott qui jouit d'une excellente réputation en matière de litiges dans l'Ouest canadien, de déclarer Allison Kuntz. J'ai hâte de collaborer avec les plaideurs expérimentés du cabinet et de travailler avec nos clients. »

Lisez la récente entrevue d'Allison avec la revue Canadian Lawyer, intitulée « Practice, prepare, perform, repeat: Stikeman Elliott's Allison Kuntz », où elle discute de ce qui l'a poussée à choisir la plaidoirie, du pouvoir du mentorat et de sa décision de se joindre à Stikeman Elliott.

Kevin Ackhurst, qui se joint au cabinet à titre d'associé au sein du groupe Concurrence et investissements étrangers, est un avocat qui se démarque grâce à ses 20 ans de pratique hautement diversifiée dans le domaine. Il a acquis une expérience approfondie dans la prestation de conseils à des entreprises afin de les aider à naviguer les processus réglementaires canadiens des fusions et acquisitions et d'autres opérations.

« C'est une période vraiment passionnante pour le droit de la concurrence, tant au Canada qu'à l'échelle internationale, d'affirmer Kevin Ackhurst. Stikeman Elliott continuera à être à l'avant-plan des nouveautés en matière de droit de la concurrence et des examens des investissements étrangers au Canada. J'ai très hâte de contribuer à ce groupe de concurrence de premier ordre et de faire équipe avec mes nouveaux collègues afin d'aider nos clients à réussir. »

Lisez l'entrevue de Kevin avec la revue Canadian Lawyer, intitulée « Kevin Ackhurst's big picture view », où il discute de son approche à la vie et au droit, et de son choix de se joindre à Stikeman Elliott.

Meghan Stewart, qui se joint au cabinet à titre d'associée au sein du groupe Droit des affaires, a acquis plus de 10 ans d'expérience à traiter une vaste gamme d'opérations de fusion et d'acquisition et de capital-investissement. Sa pratique est axée sur les opérations canadiennes, transfrontalières et internationales, et elle possède une expérience considérable dans les dossiers complexes touchant plusieurs territoires de compétence.

« Je suis ravie de me joindre au groupe Droit des affaires de Stikeman Elliott, de déclarer Meghan Stewart. Ils ont une grande expérience dans les opérations de fusion et acquisition marquantes dans tout le pays et à l'échelle internationale. J'ai vraiment très hâte d'apporter mon expérience et de travailler avec l'équipe pour aider les clients du cabinet à continuer d'atteindre leurs objectifs commerciaux. »

Lisez la récente entrevue de Meghan avec la revue Canadian Lawyer, intitulée « Meaningful moments and major milestones for Stikeman Elliott's Meghan Stewart », où elle discute de ce qui l'a poussée à choisir une carrière en droit des fusions et acquisitions, de son parcours jusqu'à présent et de ses attentes alors qu'elle se joint à Stikeman Elliott.

