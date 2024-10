Peter Castiel - Peter est président du Conseil du cabinet et du Comité exécutif où il supervise la direction stratégique et la gestion du cabinet. En plus de ses fonctions en tant que président du Conseil, Peter se concentre sur sa pratique en fusions et acquisitions. Il possède un vaste savoir-faire en matière de consultation auprès de gestionnaires de fonds de capital-investissement, de fonds souverains et d'importantes sociétés ouvertes et fermées, dans le cadre d'opérations complexes d'acquisition, de dessaisissement et d'investissement.

L'équipe de direction du cabinet s'est également enrichie d'une nouvelle associée directrice, Sophie Lamonde, au bureau de Montréal, et d'un nouveau directeur principal, Jamie Koumanakos, à New York.

Sophie Lamonde - Sophie est associée directrice du bureau de Montréal de Stikeman Elliott et membre du Conseil de la société et du Comité exécutif. Sa pratique est principalement axée sur les domaines des fusions et acquisitions et du capital-investissement, avec un accent particulier sur les opérations transfrontalières. La vaste expérience de Sophie en droit des sociétés comprend la prestation de conseils à des clients canadiens et internationaux dans le cadre d'acquisitions, de dessaisissements et de négociations commerciales générales.

Jamie Koumanakos - Jamie est directeur principal du bureau de New York. Il pratique le droit des sociétés et des valeurs mobilières canadien, en se concentrant sur les fusions et acquisitions canadiennes et les opérations de capital-investissement. Jamie représente des fonds d'investissement privés, des acheteurs stratégiques et des clients institutionnels dans le cadre d'acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, d'acquisitions par emprunt, de cessions, de détourage (« carve-out »), de coentreprises, d'investissements minoritaires et de financements.

Sophie et Jamie se joindront à nos associés directeurs actuels, John Ciardullo (Toronto), Chrysten Perry (Calgary), Richard Jackson (Vancouver) et Sherry Roth (Londres).

À PROPOS DE STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

