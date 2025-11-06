MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - BCE (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui la nomination de Steve Weed, ancien président exécutif de Ziply Fiber, au poste d'administrateur de BCE Inc. et de Bell Canada.

M. Weed est chef de la direction de WaveDivision Capital, une société d'investissement qui vise à assurer de meilleurs services large bande à plus de foyers et d'entreprises aux États-Unis et au Canada. Il a également fondé Wave Broadband et en a été chef de la direction de 2002 à 2018.

M. Weed est membre du conseil consultatif de Consolidated Communications et membre du conseil d'administration de Greenlight Networks.

« Nous sommes heureux d'accueillir Steve au sein du conseil d'administration de BCE. Il est un leader hautement respecté dans les secteurs des télécommunications et de la large bande. Les actionnaires de BCE bénéficieront de son expérience en tant qu'ancien président exécutif de Ziply Fiber et de chef de la direction de WaveDivision Capital. »

- Gordon Nixon, président du Conseil de BCE Inc. et de Bell Canada

« La carrière remarquable de Steve dans le secteur de la large bande fait de lui un atout extraordinaire pour le conseil d'administration de BCE. Son leadership éprouvé dans le développement du principal fournisseur d'accès Internet par fibre optique dans la région du Nord-Ouest Pacifique des États-Unis sera un grand avantage pour favoriser la croissance chez Bell. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

