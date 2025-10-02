Steve Charbonneau nommé Directeur exécutif de la Fondation Dr Julien

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Fondation Dr Julien a le plaisir d'annoncer la nomination de Steve Charbonneau à titre de Directeur exécutif. Leader mobilisateur, M. Charbonneau entrera en fonction à un moment charnière, alors que la Fondation amorce une importante transition pour renforcer son impact auprès des enfants en situation de grande vulnérabilité et assurer sa pérennité à long terme.

« L'arrivée de Steve Charbonneau marque une étape structurante dans la transformation de notre organisation. Son expérience humaine et professionnelle, sa capacité à mobiliser et à faire rayonner la mission seront des atouts majeurs pour la Fondation », a souligné Pascal Martel, président du conseil d'administration.

Ancien joueur de la Ligue canadienne de football, Steve Charbonneau met aujourd'hui son esprit d'équipe au service de la gestion et du développement organisationnel. Fort d'une expérience diversifiée dans les milieux municipal, communautaire et des affaires, il occupe depuis plus de dix ans le poste de directeur général de la Fondation des sports adaptés. Reconnu pour son leadership mobilisateur, son expertise en philanthropie et sa vision stratégique axée sur l'innovation, il met son savoir-faire au service de la croissance et de la pérennité des organisations.

« C'est avec une profonde humilité et beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l'équipe de la Fondation Dr Julien. Ce nouveau chapitre représente l'occasion de mettre mon expérience au service d'un mouvement profondément humain, centré sur le respect des droits de l'enfant et la force des communautés », a déclaré M. Charbonneau.

Dans ses nouvelles fonctions, Steve Charbonneau relèvera du conseil d'administration et travaillera de concert avec la co-direction clinique pour déployer les grandes orientations stratégiques de la Fondation. Il veillera à la saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles, tout en consolidant les liens avec les partenaires communautaires, philanthropiques et institutionnels.

Un nouveau chapitre pour la Fondation Dr Julien

Cette nomination s'inscrit dans une démarche de modernisation du modèle de gouvernance de la Fondation, amorcée en 2023. Forte d'un investissement gouvernemental de 57,5 millions $ annoncé en juin 2023, la Fondation souhaite affermir son rôle de chef de file du mouvement de la pédiatrie sociale en communauté.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel•les en pédiatrie sociale, pour qu'un maximum d'enfants vulnérables puissent grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

L'histoire de la pédiatrie sociale en communauté est intimement liée à celle du fondateur, le pédiatre Gilles Julien. C'est une histoire d'amour pour les enfants, qui se poursuit encore aujourd'hui et qui ne cesse de grandir. C'est la création d'un modèle de soins unique de médecine sociale, qui, grâce à la persévérance et à la collaboration de nombreux acteurs, fait aujourd'hui œuvre de référence ici au Québec et partout ailleurs dans le monde.

Pour en connaître davantage sur l'approche unique de pédiatrie sociale en communauté: https://fondationdrjulien.org/la-psc/le-modele/

SOURCE Fondation Dr Julien

Renseignements : Pierre-Thomas Choquette, Arsenal Conseils, 418-265-5750, [email protected]