La Fondation Dr Julien lance sa 23e Guignolée pour soutenir les centres de pédiatrie sociale en communauté partout au Québec

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Pour une 23e année, la Fondation Dr Julien invite la population à faire preuve de générosité dans le cadre de la guignolée annuelle, qui aura lieu ce samedi 13 décembre 2025. Cette campagne permet de soutenir les centres de pédiatrie sociale en communauté présents dans de nombreuses régions du Québec, lesquels offrent des services de soins et d'accompagnement aux enfants vivant en situation de vulnérabilité.

Tout au long de la journée, des centres de pédiatrie sociale à travers la province tiendront des collectes sur des coins de rue et organiseront des activités familiales, sportives et artistiques.

Il existe plusieurs façons de contribuer. Les citoyens peuvent donner généreusement aux bénévoles présents dans les rues et les quartiers du Québec, faire un don en ligne directement sur le site web du centre de leur quartier, ou encore contribuer via le site web de la Fondation Dr Julien : guignoleedrjulien.org. Chaque don compte et contribue directement au mieux-être de milliers d'enfants à travers la province.

Cette journée de solidarité vise à mobiliser les Québécoises et Québécois afin d'offrir un avenir plus juste, plus sain et plus sécuritaire à plus de 12 000 enfants chaque année. Au Québec, un enfant sur quatre issu d'un milieu vulnérable n'est pas prêt à faire son entrée à la maternelle à l'âge de cinq ans, et dans certains quartiers, c'est jusqu'à un sur deux. Ensemble, aidons ces enfants à recevoir davantage de services et à atteindre leur plein potentiel.

« Dans un contexte où les besoins des enfants vulnérables ne cessent de croître, partout au Québec, la mobilisation de la population est essentielle, affirme Steve Charbonneau, directeur général de la Fondation Dr Julien. « Cette générosité permet aux différents centres de pédiatrie sociale d'offrir aux enfants un peu d'espoir et de stabilité et, surtout, un avenir plus doux. »

La Fondation Dr Julien tient à remercier sincèrement tous les employés et bénévoles des 48 centres de pédiatrie sociale en communauté, qui offrent un accès à des services médicaux, sociaux, psychosociaux et plus encore. Leur travail est essentiel et répond à des besoins toujours plus criants. La force du modèle développé par le Dr Gilles Julien repose sur une approche intégrée, où différents professionnels interviennent auprès de l'enfant et de sa famille afin de soutenir son développement global.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et soutient un réseau de professionnel.les en pédiatrie sociale, pour qu'un maximum d'enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

L'histoire de la pédiatrie sociale en communauté est intimement liée à celle du fondateur, le pédiatre Gilles Julien. C'est une histoire d'amour pour les enfants, qui se poursuit encore aujourd'hui et qui ne cesse de grandir. C'est la création d'un modèle de soins unique de médecine sociale, qui, grâce à la persévérance et à la collaboration de nombreux acteurs, fait aujourd'hui œuvre de référence ici au Québec.

