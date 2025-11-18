La Fondation Dr Julien lance la 23e Guignolée Dr Julien : un grand mouvement de solidarité pour les enfants en situation de vulnérabilité

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation Dr Julien (FDJ) convie l'ensemble des Québécoises et des Québécois à participer à la 23e Guignolée Dr Julien, une grande campagne de solidarité au profit des 48 centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) du Québec. Les CPSC accompagnent chaque année près de 12 000 enfants vivant en situation de grande vulnérabilité, en leur offrant des soins, un accompagnement et un soutien adaptés à leurs besoins.

Cette année, la collecte de fonds annuelle se tiendra du 15 novembre 2025 au 15 janvier 2026, tandis que la journée officielle de la Guignolée aura lieu le samedi 13 décembre, dans les rues et quartiers de nombreuses communautés à travers le Québec. Grâce au dévouement des équipes et des bénévoles des CPSC, les sommes recueillies permettront de financer les soins et l'accompagnement offerts aux enfants vivant dans des conditions de grande précarité. Cette collecte est aussi une occasion privilégiée de sensibiliser la population à l'importance d'offrir à chaque enfant les conditions nécessaires à son épanouissement.

Les dons peuvent être faits en ligne, à l'adresse www.guignoleedrjulien.org. Les donateurs peuvent ainsi choisir de verser leur contribution directement à la Fondation Dr Julien ou à l'un des centres de pédiatrie sociale en communauté de leur choix. Chaque don, petit ou grand, contribue à transformer la vie d'un enfant et à lui offrir un avenir plus sûr et lumineux.

« La Guignolée est un moment unique de solidarité où, ensemble, nous soutenons la santé et le développement des enfants partout au Québec, souligne Steve Charbonneau, directeur général de la Fondation Dr Julien. Il faut se rappeler que derrière chaque don, il y a un enfant, une histoire, une famille et une réalité différente »,

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien promeut le modèle de pédiatrie sociale en communauté, une approche unique développée par le Dr Gilles Julien et qui allie médecine, travail social et engagement communautaire. Depuis sa création, la Fondation s'est donné pour mission de soutenir chaque enfant vivant en situation de grande vulnérabilité, afin qu'il puisse être accompagné par une équipe de professionnels multidisciplinaires et grandir en santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux.

Pour en savoir plus : www.fondationdrjulien.org

