Stéphane Laforest, lauréat du Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière

« Si la musique classique connaît une telle vitalité dans Lanaudière, on la doit en grande partie à l'investissement et à la générosité de maestro Stéphane Laforest. Chef d'orchestre au parcours exemplaire, il a multiplié les projets pour insuffler à la population son amour pour la musique. Grâce à son dynamisme contagieux, il a réussi à maintenir une grande offre musicale en région dans le contexte pandémique, pour le plus grand bien de la communauté », ont mentionné les membres du jury du Conseil.

Biographie de Stéphane Laforest

Stéphane Laforest est directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke depuis 1998 et directeur artistique et chef d'orchestre de la Sinfonia de Lanaudière, qu'il a fondé en 1994.

Au cours de sa carrière, il a œuvré auprès de nombreux orchestres réputés au Canada. Il a occupé le poste de 1er chef assistant de Kent Nagano et de l'Orchestre symphonique de Montréal (2009-2011). Il a aussi été directeur artistique et chef d'orchestre de la Symphonie Nouveau-Brunswick (2005-2009), assistant-chef résident et chef en résidence de l'Orchestre symphonique de Québec (1999-2005), directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Thunder Bay (1995-1998), principal chef invité de l'Orchestra London Canada (2000-2005) et chef résident de l'Orchestre des jeunes du Québec (1986). À titre de chef invité, Stéphane Laforest a dirigé à plusieurs reprises des orchestres symphoniques majeurs comme l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa, l'Orchestre Métropolitain et Les Violons du Roy.

Stéphane Laforest a dirigé plus de 450 concerts symphoniques pop partout au Canada. Il a entre autres travaillé avec Chris de Burgh, Gino Vanelli, Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Diane Dufresne. Orchestrateur reconnu, il a également écrit de nombreux arrangements pour orchestre symphonique, orchestre à cordes et harmonie.

Au cours de sa carrière, il a remporté plusieurs prix, notamment la Médaille de l'Assemblée nationale (2015), le Heinz Unger Award (2000), le Prix Opus - catégorie jeune public avec l'Orchestre symphonique de Québec (2000) et trois Grands Prix Desjardins de la Culture de Lanaudière (1999, 2010, 2015).

Une vidéo portant sur l'artiste lauréat sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient la chorégraphe et danseuse Mélissandre Tremblay-Bourassa ainsi que l'auteur-compositeur-interprète Sakay Ottawa.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Lanaudière

Depuis plus de 40 ans, Culture Lanaudière s'est imposé comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel lanaudois. Il rassemble plus de 300 membres (artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels) dans Lanaudière. Sa présence active dans le milieu et la reconnaissance de l'impact culturel comme pilier de développement ont permis le développement de diverses alliances avec de multiples partenaires provenant des secteurs privé, institutionnel, municipal et communautaire. La mission première de Culture Lanaudière est d'optimiser la professionnalisation des artistes et des organismes culturels inscrits dans le mode de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

