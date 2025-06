La reconnaissance souligne le rôle de l'entreprise dans la croissance régionale et les chaînes d'approvisionnement mondiales

HANOI, Vietnam, 17 juin 2025 /CNW/ - Stavian Chemical, un important distributeur et fabricant mondial de produits chimiques, une filiale phare de Stavian Group, a été officiellement classée au 219 rang en 2025 Fortune Southeast Asia 500, dans le prestigieux classement annuel des plus grandes entreprises de la région selon les revenus de Fortune.

La liste Fortune Southeast Asia 500, qui en est à sa deuxième année, classe les entreprises de sept pays - l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines et le Cambodge - en fonction de leurs revenus de l'exercice 2024. L'inclusion de Stavian Chemical reflète sa solide performance financière et sa poursuite de l'expansion mondiale, après avoir récemment figuré au 15e rang mondial des distributeurs de produits chimiques selon ICIS en 2025.

En 2024, Stavian Chemical a déclaré un chiffre d'affaires de 1,33 milliard de dollars américains, renforçant ainsi sa position en tant qu'entreprise industrielle la plus dynamique et la plus concurrentielle au monde.

« Le fait d'être nommé membre du palmarès Fortune Southeast Asia 500 est une étape importante qui reflète notre vision stratégique et notre engagement à long terme envers la croissance durable, a déclaré M. Dinh Duc Thang (Tony Dinh), fondateur, président et chef de la direction de Stavian Chemical. « Chez Stavian Chemical, non seulement nous élargissons notre empreinte mondiale, mais nous investissons également dans l'innovation, les technologies vertes et les pratiques d'économie circulaire pour nous assurer de créer une valeur durable pour nos partenaires, nos collectivités et la planète. »

Selon Fortune, les entreprises figurant sur la liste de 2025 ont généré collectivement des revenus de 1,82 billion de dollars, le seuil de revenu minimal à inclure étant de 349,4 millions de dollars, ce qui souligne l'échelle et la compétitivité de la liste. Le secteur de l'énergie est en tête du classement, tandis que les produits chimiques, l'industrie de base de Stavian Chemical, ont généré des revenus totaux de plus de 29 milliards de dollars.

La liste reflète le rôle croissant de l'Asie du Sud-Est dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans un contexte d'évolution de la dynamique commerciale et d'augmentation des investissements manufacturiers. Avec plus de 6,3 millions de personnes employées par des entreprises figurant sur la liste, le Fortune Southeast Asia 500 offre un aperçu complet du dynamisme économique de la région et de l'évolution du paysage des entreprises.

À propos de Stavian Chemical

Fondée en 2009 et ayant son siège social à Hanoï, au Vietnam, Stavian Chemical est la filiale phare de Stavian Group, une multinationale opérant dans les domaines de la technologie, de l'industrie et du commerce international. En tant que chef de file mondial de la distribution de produits chimiques et fabricant d'emballages de premier plan, Stavian Chemical offre une solution complète de « guichet unique », reliant les clients de façon transparente grâce à son réseau international de bureaux et d'entrepôts. Avec une feuille de route éprouvée en matière d'excellence et de nombreuses distinctions de l'industrie, Stavian Chemical demeure à l'avant-garde de l'innovation, s'engageant à fournir des services intégrés de bout en bout aux partenaires sur les marchés régionaux et mondiaux.

