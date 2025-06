HANOI, Vietnam, 16 juin 2025 /CNW/ - Stavian Chemical, un important distributeur et fabricant mondial de produits chimiques, annonce fièrement qu'elle occupe la 15e place du prestigieux classement des 100 meilleurs distributeurs mondiaux de produits chimiques 2025 de l'ICIS, comparativement à la 17e place en 2024. L'entreprise maintient également son bastion en tant que l'un des sept principaux distributeurs de la région de l'Asie-Pacifique (APAC), renforçant ainsi son influence stratégique et son excellence opérationnelle sur les marchés mondiaux.

Ce bond important reflète l'engagement inébranlable de Stavian Chemical envers l'innovation, la durabilité et les solutions axées sur le client dans l'industrie de la distribution de produits chimiques. Le classement ICIS, reconnu comme la référence de l'industrie, évalue les entreprises en fonction du rendement des ventes, de la portée mondiale et de la croissance stratégique.

« Nous sommes honorés d'être de nouveau reconnus par ICIS et de voir nos efforts reflétés dans le classement de cette année, a déclaré M. Dinh Duc Thang, président et chef de la direction de Stavian Chemical. « Cette réalisation témoigne du dévouement de notre équipe mondiale, de la confiance de nos partenaires et de notre poursuite incessante de l'excellence dans la prestation de solutions chimiques durables dans le monde entier. »

Au cours de la dernière année, Stavian Chemical a élargi son empreinte mondiale, amélioré ses initiatives de transformation numérique et renforcé ses engagements ESG. Ces mesures stratégiques ont positionné l'entreprise comme un acteur clé dans l'avenir de la chaîne mondiale d'approvisionnement en produits chimiques.

Alors que Stavian Chemical continue de croître, elle demeure déterminée à offrir de la valeur à ses parties prenantes tout en contribuant à une économie mondiale plus durable et plus résiliente.

À propos de Stavian Chemical

Fondée en 2009 et ayant son siège social à Hanoï, au Vietnam, Stavian Chemical est la filiale phare de Stavian Group, une multinationale opérant dans les domaines de la technologie, de l'industrie et du commerce international. En tant que chef de file mondial de la distribution de produits chimiques et fabricant d'emballages de premier plan, Stavian Chemical offre une solution complète de « guichet unique », reliant les clients de façon transparente grâce à son réseau international de bureaux et d'entrepôts. Avec une feuille de route éprouvée en matière d'excellence et de nombreuses distinctions de l'industrie, Stavian Chemical demeure à l'avant-garde de l'innovation, s'engageant à fournir des services intégrés de bout en bout aux partenaires sur les marchés régionaux et mondiaux.

