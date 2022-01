Statut vaccinal des camionneurs : le CTAQ demande un délai prolongé pour assurer un approvisionnement constant au niveau alimentaire

GRANBY, QC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) salue la décision du gouvernement fédéral qui accorde un sursis aux camionneurs dont le statut vaccinal est incomplet. Rappelons que le gouvernement avait annoncé que les camionneurs non vaccinés ou partiellement vaccinés se verraient interdire l'entrée au Canada à partir du 15 janvier. Selon l'Alliance canadienne du camionnage (ACC), cette mesure représente entre 12 000 et 16 000 camionneurs de moins sur la route, alors que l'industrie est déjà aux prises avec une grave pénurie de camionneurs.

La chaîne d'approvisionnement alimentaire, déjà fragilisée par la pandémie et une pénurie de main-d'œuvre, ne peut supporter cette pression supplémentaire. Avec plus de 70 % de la valeur des échanges entre le Québec et les marchés du nord-est des États-Unis acheminée par camion, toute mesure contraignant l'approvisionnement des aliments à la population peut être fortement préjudiciable.

« Les impacts sur l'inflation sont véritables et la flambée des prix des aliments, bien réelle, ne pourra qu'être amplifiée à la hausse », affirme Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ.

La mesure imposée par le gouvernement canadien aurait été la première perturbation qui touche les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis depuis le début de la pandémie, sachant que les camionneurs jouent un rôle crucial en maintenant les approvisionnements et en assurant la continuité du flux économique dans un contexte pandémique.

Le CTAQ demande un prolongement dans les délais annoncés et invite le gouvernement fédéral à faire appel à l'industrie afin de mieux préparer les décisions qui impacteront l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Québec et de tout le pays.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 600 entreprises membres. Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Renseignements: Sébastien Nadeau, Vice-président, Marketing et stratégie corporative, Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), [email protected] | 450-349-1521 x 215