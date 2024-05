Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour avril 2024.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 013 milliards de dollars à la fin du mois d'avril. L'actif a baissé de 42,0 milliards de dollars, ou 2,0 %, depuis mars. Les rachats nets de fonds communs de placement se sont établis à 2,7 milliards de dollars en avril.

L'actif des FNB a atteint 413,6 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, en baisse de 3,6 milliards de dollars ou de 0,9 % par rapport à mars. Les ventes nettes de FNB ont atteint 5,5 milliards de dollars en avril.

Perspectives d'avril

L'actif des fonds communs de placement et des FNB a diminué après avoir augmenté pendant cinq mois consécutifs.





Les fonds spécialisés ont été la principale source de rentrées de fonds. Plus de la moitié de ces rentrées de fonds étaient destinées à des fonds de titres à revenu fixe non traditionnels conçus pour procurer un rendement, ainsi qu'à des fonds de crédit non traditionnels. Les fonds d'obligations ont été la seule autre catégorie d'actif affichant des ventes nettes positives.





Dans le cas des FNB, toutes les grandes catégories d'actif ont enregistré des rentrées de fonds nettes positives, à l'exception des fonds du marché monétaire, qui ont fait l'objet de rachats nets au cours de trois des cinq mois précédents.





Pour ce qui est des FNB, les rentrées de fonds sont demeurées concentrées dans les fonds d'actions, un peu plus de la moitié allant aux fonds d'actions américaines. Depuis le début de l'année, les fonds d'actions représentent 74 % des ventes nettes totales.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2024 Mars 2024 Avr. 2023 Cumul de 2024 Cumul de 2023 Fonds à long terme









Équilibrés (3 498) (2 727) (3 940) (11 572) (13 452) Actions (15) 792 (2 777) 1 273 (5 033) Obligations 366 1 688 858 7 564 7 165 Spécialisés 720 626 284 2 687 1 453 Total des fonds à long terme (2 428) 379 (5 574) (49) (9 866) Total des fonds du marché monétaire (281) (107) 992 60 5 109 Total (2 708) 272 (4 582) 11 (4 757)

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2024 Mars 2024 Avr. 2023 Déc. 2023 Fonds à long terme







Équilibrés 916,9 938,3 912,1 904,4 Actions 765,5 784,2 692,6 714,4 Obligations 248,0 250,4 235,9 242,3 Spécialisés 30,7 30,1 24,2 27,0 Total des fonds à long terme 1 961,0 2 003,0 1 864,8 1 888,2 Total des fonds du marché monétaire 52,1 52,1 40,1 51,0 Total 2 013,1 2 055,1 1 905,0 1 939,2

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2024 Mars 2024 Avr. 2023 Cumul de 2024 Cumul de 2023 Fonds à long terme









Équilibrés 362 427 141 1 642 528 Actions 4 032 2 935 (355) 13 384 3 946 Obligations 1 734 701 860 3 964 3 445 Spécialisés 82 (109) 252 (352) 867 Total des fonds à long terme 6 209 3 953 898 18 637 8 786 Total des fonds du marché monétaire (747) 1 1 153 (553) 3 594 Total 5 462 3 954 2 051 18 085 12 380

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2024 Mars 2024 Avr. 2023 Déc. 2023 Fonds à long terme







Équilibrés 17,3 17,3 13,3 15,1 Actions 259,4 261,1 213,1 232,5 Obligations 95,9 95,9 85,5 94,6 Spécialisés 16,1 17,2 12,2 14,4 Total des fonds à long terme 388,7 391,5 324,0 356,7 Total des fonds du marché monétaire 24,9 25,6 19,7 25,3 Total 413,6 417,1 343,8 382,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'IFIC (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'IFIC sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

