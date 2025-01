La source la plus exacte et la plus complète de données sur les actifs détenus dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, et la vente de ces fonds

TORONTO, le 31 janv. 2025 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd'hui son rapport sur les fonds d'investissement pour 2024, qui présente des données et une analyse exhaustives sur les ventes et les actifs sous gestion des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse, ainsi que sur les tendances sectorielles.

« Le présent rapport est la source définitive de données sur les fonds de placement. L'IFIC est fière de fournir cet outil précieux qui nous aide à comprendre les facteurs et les tendances qui façonnent le paysage des placements au Canada », a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'IFIC.

L'actif des fonds communs de placement a atteint des sommets records au deuxième semestre de 2024 et, à la fin de l'année, il avait augmenté de 15,7 % (comparativement à 7,1 % en 2023). Fait important, les actifs des FNB ont franchi la barre des 500 milliards de dollars en 2024, atteignant une hausse spectaculaire de 35,5 % de l'actif.

« Plusieurs facteurs ont contribué à la forte croissance des ventes nettes des fonds communs de placement et de FNB observée l'an dernier, a déclaré M. Mitchell. Ces facteurs comprennent la solide performance du marché, une baisse de l'inflation qui a créé une conjoncture économique plus stable, la baisse des taux d'intérêt et l'augmentation de l'épargne des ménages. »

Données clés

À la fin de 2024, l'actif détenu dans des fonds communs de placement canadiens atteignait 2 242 mille milliards de dollars, alors que celui détenu dans des FNB atteignait un sommet historique de 518 milliards de dollars.

Les ventes nettes de fonds communs de placement ont totalisé 15,2 milliards de dollars, ce qui représente la première année de ventes nettes positives depuis 2021, et les ventes nettes de FNB ont totalisé 75 milliards de dollars, soit le total le plus élevé jamais enregistré et plus que les deux années précédentes combinées.

Les actifs des fonds communs de placement non traditionnels totalisaient 28,4 milliards de dollars et ceux des FNB non traditionnels, 19,3 milliards de dollars, soit 1,3 % de l'actif total des fonds communs de placement et 3,7 % de l'actif total des FNB, respectivement.

Les fonds équilibrés représentent environ 44 % de l'actif total des fonds communs de placement, soit la plus grande partie de l'actif des fonds communs de placement canadiens, alors que les fonds d'actions représentent 63 % de l'actif total des FNB.

Tendances d'investissement

La solide performance des marchés boursiers et obligataires a probablement aidé à rétablir la confiance des investisseurs, ce qui a contribué aux ventes nettes de fonds communs de placement dans l'ensemble.

La croissance continue des ventes de fonds communs de placement non traditionnels témoigne de l'intérêt soutenu des investisseurs pour la diversification de leurs portefeuilles et de l'élargissement de la gamme de fonds non traditionnels offerts.

Les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada entraînent généralement une hausse des prix des obligations, car les obligations existantes au rendement plus élevé deviennent plus intéressantes. L'amélioration du rendement du marché obligataire a ravivé l'intérêt des investisseurs pour les fonds communs de placement d'obligations.

