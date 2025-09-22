Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour août 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 413 milliards de dollars à la fin du mois d'août. L'actif a augmenté de 35,9 milliards de dollars, ou 1,5 %, depuis juillet. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 3,0 milliards de dollars en août.

L'actif des FNB a atteint 630,2 milliards de dollars à la fin du mois d'août, une hausse de 18,8 milliards de dollars ou de 3,1 % par rapport à juillet. Les ventes nettes de FNB ont atteint 7,7 milliards de dollars en août.

Perspectives d'août

L'actif des fonds communs de placement et des FNB a poursuivi sa progression pour un quatrième mois consécutif. Depuis le début de l'année, l'actif des fonds communs de placement a augmenté de 7,6 %, soit une hausse de 170,5 milliards de dollars. Par ailleurs, l'actif des FNB a augmenté de 21,8 %, ce qui représente une hausse de 112,7 milliards de dollars.

Les ventes dans le segment des fonds communs de placement ont augmenté tous les mois cette année, sauf en avril, surtout grâce aux rentrées de capitaux dans les fonds obligataires et les fonds spécialisés.

Les ventes nettes des FNB avoisinent déjà celles enregistrées pour l'ensemble de l'année dernière.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Août 2025 Juill. 2025 Août 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 616 50 (1 391) (1 783) (21 268) Actions (435) (230) 1 191 (7 123) 1 297 Obligations 2 215 3 512 2 564 20 207 16 365 Spécialisés 610 838 547 8 415 5 142 Total des fonds à long terme 3 005 4 170 2 910 19 716 1 536 Total des fonds du marché monétaire 25 399 (395) 5 564 2 219 Total 3 030 4 569 2 515 25 280 3 755

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Août 2025 Juill. 2025 Août 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 1 054,7 1 039,9 964,5 997,9 Actions 937,9 921,8 823,6 868,4 Obligations 309,4 305,4 268,7 281,8 Spécialisés 48,2 47,3 34,1 37,8 Total des fonds à long terme 2 350,2 2 314,3 2 090,9 2 185,8 Total des fonds du marché monétaire 63,1 63,0 54,4 56,9 Total 2 413,2 2 377,3 2 145,3 2 242,7



* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Août 2025 Juill. 2025 Août 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 846 1 069 464 6 165 3 305 Actions 3 686 6 469 1 745 38 054 22 675 Obligations 1 870 1 515 1 176 17 337 13 359 Spécialisés 1 307 1 284 984 7 238 1 281 Total des fonds à long terme 7 709 10 337 4 369 68 794 40 621 Total des fonds du marché monétaire (23) (222) (94) 4 875 863 Total 7 686 10 115 4 276 73 669 41 485

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Août 2025 Juill. 2025 Août 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 31,7 30,3 20,2 23,3 Actions 400,0 385,9 290,3 326,7 Obligations 133,7 131,7 109,2 116,7 Spécialisés 32,1 30,8 17,8 22,7 Total des fonds à long terme 597,5 578,7 437,6 489,4 Total des fonds du marché monétaire 32,7 32,7 26,3 28,0 Total 630,2 611,4 463,9 517,5



* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.



Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement 1. Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. 2. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. 3. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. 4. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. 5. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Securities and Investment Management Association

Pour en savoir plus : Christine Harminc, Directrice, Communications et affaires publiques, [email protected], 416 309-2313