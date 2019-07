Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en juin 2019

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juin 2019.

En juin 2019, la TSX a accueilli 6 nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 9 en juin 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 3 fonds négociés en bourse (FNB), 1 société d'investissement à capital fixe, 1 société du secteur des technologies et 1 société minière. Le total du financement réuni en juin 2019 est en hausse de 109 % par rapport au mois précédent et en baisse de 36 % par rapport à juin 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2019 s'est établi à 50, comparativement à 42 le mois précédent et à 57 en juin 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En juin 2019, la TSXV a accueilli 7 nouveaux émetteurs, comparativement à 9 le mois précédent et à 15 en juin 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 4 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, 2 sociétés minières et 1 société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en juin 2019 est en baisse de 16 % par rapport au mois précédent et de 65 % par rapport à juin 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2019 s'est établi à 113, comparativement à 126 le mois précédent et à 138 en juin 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juin 2019 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juin 2019 Mai 2019 Juin 2018 Émetteurs inscrits 1 565 1 565 1 515 Nouveaux émetteurs inscrits 6 14 9 PAPE 4 10 6 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 2 3 3 Émissions inscrites 2 209 2 207 2 173 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 65 500 000 $ 32 500 050 $ 345 550 025 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 2 393 320 891 $ 1 464 830 951 $ 4 551 250 424 $ Financement supplémentaire 1 365 764 859 $ 335 342 325 $ 1 116 283 992 $ Total du financement réuni 3 824 585 750 $ 1 832 673 326 $ 6 013 084 441 $ Nombre total d'opérations de

financement 50 42 57 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 048 392 408 023 $ 2 982 772 458 470 $ 2 986 195 867 355 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 75 74 +1,4 PAPE 62 64 -3,1 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 11 7 +57,1 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 652 179 310 $ 1 790 913 783 $ -63,6 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 9 746 915 322 $ 11 042 506 571 $ -11,7 Financement supplémentaire 3 610 859 513 $ 5 819 028 637 $ -37,9 Total du financement réuni 14 009 954 145 $ 18 652 448 991 $ -24,9 Nombre total d'opérations de

financement 254 295 -13,9 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 048 392 408 023 $ 2 986 195 867 355 $ +2,1

Bourse de croissance TSX **



Juin 2019 Mai 2019 Juin 2018 Émetteurs inscrits 1 948 1 948 1 980 Nouveaux émetteurs inscrits 7 9 15 PAPE 6 8 8 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 2 3 3 Émissions inscrites 2 030 2 033 2 062 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 5 333 033 $ 3 104 200 $ 2 512 800 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 121 104 801 $ 110 422 593 $ 415 196 774 $ Financement supplémentaire 159 629 957 $ 227 442 834 $ 399 466 867 $ Total du financement réuni 286 067 791 $ 340 969 627 $ 817 176 441 $ Nombre total d'opérations de

financement 113 126 138 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 48 290 148 432 $ 49 236 066 533 $ 51 249 964 576 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 43 68 -36,8 PAPE 39 48 -18,8 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 11 7 +57,1 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 36 741 789 $ 20 778 720 $ +76,8 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 497 596 162 $ 1 532 620 521 $ -67,5 Financement supplémentaire 1 348 455 549 $ 2 866 573 142 $ -53,0 Total du financement réuni 1 882 793 500 $ 4 419 972 383 $ -57,4 Nombre total d'opérations de

financement 673 860 -21,7 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 48 290 148 432 $ 51 249 964 576 $ -5,8

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés. ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes que le communiqué pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juin 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole AcuityAds Holdings Inc. AT FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset CSAV Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques MDC.UN FNB indiciel jeux électroniques Evolve HERO FNB indiciel de rendement supérieur de sociétés mondiales du secteur minier

et des matériaux Evolve BASE Maverix Metals Inc. MMX

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Appili Therapeutics Inc. APLI Buckhaven Capital Corp. BKH.P Castlebar Capital Corp. CBAR.P Les Métaux Century CMET Exelerate Capital Corp. XCAP.P Jervois Mining Ltd. JRV Panorama Capital Corp. PANO.P

