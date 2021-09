Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois d'août 2021.

En août 2021, la TSX a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 19 le mois précédent et à 14 en août 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte neuf fonds négociés en bourse et une société du secteur des technologies propres. Le total du financement réuni en août 2021 est en hausse de 1 % par rapport au mois précédent et en hausse de 35 % par rapport à août 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2021 s'est établi à 33, comparativement à 46 le mois précédent et à 49 en août 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En août 2021, la TSXV a accueilli 13 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 7 en août 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 12 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et 1 société minière. Le total du financement réuni en août 2021 est en hausse de 38 % par rapport au mois précédent et est en baisse de 2 % par rapport à août 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2021 s'est établi à 110, comparativement à 122 le mois précédent et à 198 en août 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour août 2021 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Août 2021 Juillet 2021 Août 2020 Émetteurs inscrits 1 718 1 712 1 622 Nouveaux émetteurs inscrits 10 19 14 PAPE 10 12 11 Émetteurs provenant de la TSXV 0 4 3 Émissions inscrites 2 381 2 376 2 285 Financement réuni dans le cadre de PAPE 182 268 500 $ 110 492 416 $ 385 952 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 750 038 793 $ 663 786 542 $ 1 007 198 259 $ Financement supplémentaire 67 840 000 $ 1 198 750 000 $ 86 250 000 $ Total du financement réuni 2 000 147 293 $ 1 973 028 958 $ 1 479 400 259 $ Nombre total d'opérations de financement 33 46 49 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 076 809 480 150 $ 4 009 393 931 863 $ 3 143 163 790 511 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 156 115 +35,7 PAPE 117 95 +23,2 Émetteurs provenant de la TSXV 23 13 +76,9 Financement réuni dans le cadre de PAPE 7 462 818 371 $ 4 003 783 667 $ +86,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 20 490 258 483 $ 14 045 131 166 $ +45,9 Financement supplémentaire 4 355 590 247 $ 1 671 178 968 $ +160,6 Total du financement réuni 32 308 667 101 $ 19 720 093 801 $ +63,8 Nombre total d'opérations de financement 453 355 +27,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 076 809 480 150 $ 3 143 163 790 511 $ +29,7

Bourse de croissance TSX **



Août 2021 Juillet 2021 Août 2020 Émetteurs inscrits 1 897 1 890 1 918 Nouveaux émetteurs inscrits 13 10 7 PAPE 12 8 5 Émetteurs passés à la TSX 0 4 3 Émissions inscrites 2 006 2 000 2 000 Financement réuni dans le cadre de PAPE 6 147 000 $ 23 462 900 $ 38 866 090 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 637 078 672 $ 181 376 095 $ 272 221 332 $ Financement supplémentaire 359 256 462 $ 521 107 297 $ 716 629 584 $ Total du financement réuni 1 002 482 134 $ 725 946 292 $ 1 027 717 006 $ Nombre total d'opérations de financement 110 122 198 Capitalisation boursière des émissions inscrites 98 309 913 935 $ 97 408 014 997 $ 62 025 173 158 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 94 36 +161,1 PAPE 64 24 +166,7 Émetteurs passés à la TSX 23 13 +76,9 Financement réuni dans le cadre de PAPE 181 159 818 $ 95 746 480 $ +89,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 2 851 116 134 $ 1 005 438 943 $ +183,6 Financement supplémentaire 5 055 203 751 $ 2 761 496 413 $ +83,1 Total du financement réuni 8 087 479 703 $ 3 862 681 836 $ +109,4 Nombre total d'opérations de financement 1 191 1 124 +6,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 98 309 913 935 $ 62 025 173 158 $ +58,5

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en août 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB Bitcoin carbo-négatif Accelerate ABTC Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI CMDO FNB alpha Marchés émergents CI CIEM FNB alpha Innovation mondiale CI CINV Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles ILGB FNB iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index XSHG FNB iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index XCBG FNB iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) XAGH FNB iShares U.S. Aggregate Bond Index XAGG Tidewater Renewables Ltd. LCFS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aadirection Capital Corp. AAD.P A-Labs Capital V Corp. ALBA.P Antera Ventures II Corp. AVII.P DGL Investments No.1 Inc. DGL.P First Tidal Acquisition Corp. AAA.P Gotham Resource Corp. GHM.P Greenfield Acquisition Corp. GAC.P Hopefield Ventures Inc. HVI.P J4 Ventures Inc. JJJJ.P Millbank Mining Corp. MILL Rockport Capital Corp. R.P Saasquatch Capital Corp. SAAS.P Yubba Capital Corp. YUB.P

