La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et

la Bourse de Montréal

TORONTO, le 6 oct. 2021 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de septembre 2021 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Volume 14 097 241 843 10 884 080 579 14 140 700 866 Valeur 242 940 021 405 $ 187 772 877 348 $ 198 134 468 890 $ Opérations 26 847 140 22 935 310 26 093 429







Moyennes quotidiennes





Volume 671,3 M 518,3 M 673,4 M Valeur 11 568,6 M$ 8 941,6 M$ 9 435,0 M$ Opérations 1 278 435 1 092 158 1 242 544

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 149 496 841 230 140 792 434 811 +6,2 Valeur 2 097 032 495 102 $ 1 882 057 014 591 $ +11,4 Opérations 258 144 419 270 865 545 -4,7







Moyennes quotidiennes





Volume 795,2 M 744,9 M +6,7 Valeur 11 154,4 M$ 9 958,0 M$ +12,0 Opérations 1 373 109 1 433 151 -4,2

Bourse de Toronto



Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Volume 8 423 490 199 6 324 849 035 8 443 341 708 Valeur 217 998 239 673 $ 166 977 081 185 $ 179 566 119 692 $ Opérations 22 316 539 19 071 460 22 400 040 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 070,25 20 582,94 16 121,38







Moyennes quotidiennes





Volume 401,1 M 301,2 M 402,1 M Valeur 10 380,9 M$ 7 951,3 M$ 8 550,8 M$ Opérations 1 062 692 908 165 1 066 669

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 79 143 197 342 89 310 631 582 -11,4 Valeur 1 863 999 791 147 $ 1 701 638 635 328 $ +9,5 Opérations 211 118 899 235 827 314 -10,5







Moyennes quotidiennes





Volume 421,0 M 472,5 M -10,9 Valeur 9 914,9 M$ 9 003,4 M$ +10,1 Opérations 1 122 973 1 247 764 -10,0

Bourse de croissance TSX *



Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Volume 4 160 646 635 3 258 023 169 4 343 417 485 Valeur 2 979 725 869 $ 2 573 878 532 $ 2 395 375 922 $ Opérations 1 797 407 1 520 572 1 227 558 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 858,87 896,54 706,51







Moyennes quotidiennes





Volume 198,1 M 155,1 M 206,8 M Valeur 141,9 M$ 122,6 M$ 114,1 M$ Opérations 85 591 72 408 58 455

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 52 949 871 443 37 943 354 410 +39,5 Valeur 36 700 667 199 $ 14 921 360 932 $ +146,0 Opérations 21 080 802 7 879 208 +167,5







Moyennes quotidiennes





Volume 281,6 M 200,8 M +40,3 Valeur 195,2 M$ 78,9 M$ +147,3 Opérations 112 132 41 689 +169,0

Bourse Alpha TSX3



Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Volume 1 513 105 009 1 301 208 375 1 353 941 673 Valeur 21 962 055 863 $ 18 221 917 631 $ 16 172 973 276 $ Opérations 2 733 194 2 343 278 2 465 831







Moyennes quotidiennes





Volume 72,1 M 62,0 M 64,5 M Valeur 1 045,8 M$ 867,7 M$ 770,1 M$ Opérations 130 152 111 585 117 421

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 17 403 772 445 13 538 448 819 +28,6 Valeur 196 332 036 756 $ 165 497 018 331 $ +18,6 Opérations 25 944 718 27 159 023 -4,5







Moyennes quotidiennes





Volume 92,6 M 71,6 M +29,2 Valeur 1 044,3 M$ 875,6 M$ +19,3 Opérations 138 004 143 699 -4,0

Bourse de Montréal



Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Volume de dérivés (contrats) 12 935 610 11 885 418 6 857 857 Intérêt en cours (contrats) 11 409 883 10 545 312 7 798 167

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume (contrats) 109 109 145 87 854 428 +24,2 Intérêt en cours (contrats) 11 409 883 7 798 167 +46,3

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 septembre 2021. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de septembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMDsont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: veuillez communiquer avec : Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]